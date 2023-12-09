Μπλίνκεν σε Φιντάν: Χωρίς καθυστέρηση η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Τούρκο ομολόγό του Χακάν Φιντάν στην Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ τόνισε τη σημασία της επικύρωσης της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ χωρίς καθυστέρηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών και ο ομόλογός του μεταξύ άλλων συζήτησαν για τον πόλεμο στο Ισραήλ εστιάζοντας στις προσπάθειες να διασφαλιστεί ότι η σύγκρουση δεν θα εξαπλωθεί αλλού στην περιοχή, στην ανάγκη απελευθέρωσης ομήρων αλλά και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.