Μπλίνκεν σε Φιντάν: Χωρίς καθυστέρηση η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Τούρκο ομολόγό του Χακάν Φιντάν στην Ουάσιγκτον.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ τόνισε τη σημασία της επικύρωσης της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ χωρίς καθυστέρηση.
Ο υπουργός Εξωτερικών και ο ομόλογός του μεταξύ άλλων συζήτησαν για τον πόλεμο στο Ισραήλ εστιάζοντας στις προσπάθειες να διασφαλιστεί ότι η σύγκρουση δεν θα εξαπλωθεί αλλού στην περιοχή, στην ανάγκη απελευθέρωσης ομήρων αλλά και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
