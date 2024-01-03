Ο πληθωρισμός έφθασε το Δεκέμβριο στην Τουρκία το 64,8% σε διάστημα έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η άνοδος των τιμών καταναλωτή, τροφοδοτούμενη κυρίως από τη σχεδόν συνεχή υποτίμηση της τουρκικής λίρας, έφθασε το 2,9% σε διάστημα μήνα.

Ο πληθωρισμός, ο οποίος άρχισε και πάλι να αυξάνεται τον Ιούνιο, βρισκόταν το Νοέμβριο στο 62%.

Η άνοδος των τιμών αφορά ιδιαίτερα τα προϊόντα διατροφής (+72%), τις μεταφορές (+77,1%), την υγεία (+79,6%), την εκπαίδευση (+82%), καθώς και τα ξενοδοχεία και την εστίαση (+93,2%), σύμφωνα με το τουρκικό ινστιτούτο στατιστικής.

Αν και υψηλοί, οι επίσημοι αριθμοί αμφισβητούνται από τους ανεξάρτητους οικονομολόγους της Ομάδας Έρευνας για τον Πληθωρισμό (ENAG), οι οποίοι υπολογίζουν την άνοδο τιμών καταναλωτή σε 127,2%.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 49% την 1η Ιανουαρίου για να φθάσει τις 17.000 τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 520 ευρώ.

Παρά τις τακτικές αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων, ο πληθωρισμός παραμένει ένα ζήτημα που καίει στην Τουρκία τρεις μήνες πριν από τις δημοτικές εκλογές, τις οποίες ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν -ο οποίος επανεξελέγη στα τέλη Μαΐου για μια τρίτη θητεία- θέλει να κερδίσει στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας που πέρασαν το 2019 στα χέρια της αντιπολίτευσης.

Η τουρκική κεντρική τράπεζα, η οποία έχει ανεβάσει το βασικό επιτόκιό της από το 8,5% στο 42,5% από τον Ιούνιο προσπαθώντας να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό, διατύπωσε στα τέλη Δεκεμβρίου την εκτίμηση πως η νομισματική σύσφιξη «πλησιάζει το επίπεδο που απαιτείται για να αρχίσει η πορεία προς τον αποπληθωρισμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.