Τριάντα ένας «αλλοδαποί» απήχθησαν το Σάββατο στο βόρειο Μεξικό καθώς ταξίδευαν με λεωφορείο προς πόλη η οποία συνορεύει με τις ΗΠΑ, δήλωσε χθες Τρίτη εκπρόσωπος πολιτειακών αρχών ασφαλείας.

Ο οδηγός ειδοποίησε ότι «αναχαιτίστηκε από πέντε οχήματα» και ότι «31 από τους 36 επιβάτες» απήχθησαν, εξήγησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ασφαλείας της πολιτείας Ταμαουλίπας, ο Χόρχε Κουέγιαρ, στο τηλεοπτικό δίκτυο του ομίλου Milenio.

Οι απαχθέντες «είναι αλλοδαποί», ενώ οι υπόλοιποι πέντε επιβάτες Μεξικανοί, διευκρίνισε.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από τη Μοντερέι, βιομηχανική πόλη του μεξικανικού βορρά, και είχε τελικό προορισμό τη Ματαμόρος, πόλη της μεθορίου μέσω της οποίας πολλοί μετανάστες προσπαθούν να περάσουν στην Μπράουνσβιλ (Τέξας).

Ο Μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ δήλωσε χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί συνήθως κάθε πρωί πως οι αρχές διενεργούν έρευνα από το Σάββατο.

Μεταξύ του Οκτωβρίου του 2022 και του Σεπτεμβρίου του 2023, καταγράφτηκαν 2,4 εκατ. αναχαιτίσεις μεταναστών που έφθασαν διά της χερσαίας οδού στις ΗΠΑ, αριθμός άνευ προηγουμένου, σύμφωνα με την αμερικανική συνοριοφυλακή (CBP).

Τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού αποτελούν πλέον «την πιο επικίνδυνη χερσαία μεταναστευτική οδό στον κόσμο», με 686 νεκρούς ή αγνοούμενους, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν επισκέφθηκε το Μεξικό την εβδομάδα των Χριστουγέννων για συνομιλίες με τον πρόεδρο Λόπες Ομπραδόρ για το ζήτημα της μετανάστευσης. Ο Μεξικανός πρόεδρος μίλησε μετά τη συνάντηση για «σημαντικές συμφωνίες» σε διμερές επίπεδο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

