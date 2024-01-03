Τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία είναι αντιμέτωπα σήμερα με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες καθώς συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν επιζώντες από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την Πρωτοχρονιά εξαιτίας του οποίου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 62 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό.

Οι ιαπωνικές αρχές έχουν προειδοποιήσει για ισχυρές βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα και πιθανές κατολισθήσεις σε όλη την πληγείσα περιοχή, στην χερσόνησο Νότο στην περιφέρεια Ισικάουα, μια μακριά λωρίδα γης στη θάλασσα της Ιαπωνίας.

«Παραμείνετε προσεκτικοί για κατολισθήσεις μέχρι την Τετάρτη το βράδυ», προειδοποίησε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Παράλληλα οι κατεστραμμένοι δρόμοι, οι ζημιές στις υποδομές και το γεγονός ότι οι πλέον πληγείσες περιοχές είναι ιδιαίτερα απομονωμένες περιπλέκουν ακόμη περισσότερο το έργο των διασωστών. Το πλήρες εύρος των ζημιών και των θυμάτων παραμένει άγνωστο δύο ημέρες μετά τον σεισμό.

Εξάλλου κάποιες περιοχές είναι ασταθείς λόγω του πρώτου, κεντρικού σεισμού που σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά στις 16:10 (τοπική ώρα, 09:10 ώρα Ελλάδας) με μέγεθος 7,5 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS) και 7,6 βαθμών σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Έκτοτε έχουν γίνει αισθητοί εκατοντάδες άλλοι σεισμοί, κάποιοι από τους οποίους ισχυροί. Εκατοντάδες κτίρια στη χερσόνησο Νότο έχουν καταστραφεί εν μέρει ή ολοσχερώς.

«Με έναν σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών πρέπει να αναμένουμε μετασεισμούς για πολλούς μήνες», δήλωσε χθες στο AFP ο γεωλόγος Ρομπέν Λακασέν διευθυντής ερευνών του CNRS (Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας).

Αξιωματούχος της περιφέρειας Ισικάουα, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, έκανε λόγο για «62 νεκρούς» και για περισσότερους από 300 τραυματίες, εκ των οποίων 20 σε σοβαρή κατάσταση.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς οι έρευνες αναμένεται να διαρκέσουν καιρό ακόμη στις επαρχιακές περιοχές όπου υπάρχουν πολλά χωριά η πρόσβαση στα οποία είναι δύσκολη. Εξάλλου άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια των σπιτιών τους, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

«Καταστροφική» κατάσταση

Περισσότεροι από 33.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις αρχές και σχεδόν 34.000 νοικοκυριά δεν έχουν ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα στην περιφέρεια της Ισικάουα. Πολλά δεν έχουν ούτε τρεχούμενο νερό.

Ο Μασουχίρο Ιζουμίγια, δήμαρχος της Σούζου, δήλωσε ότι «ουσιαστικά κανένα σπίτι δεν είναι πλέον όρθιο» σε αυτή τη μικρή πόλη που βρίσκεται στο απώτατο άκρο της χερσονήσου του Νότο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TBS.

«Σχεδόν το 90% των σπιτιών έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή εν μέρει (…) Η κατάσταση είναι καταστροφική», πρόσθεσε.

Οι δήμαρχοι των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο ζήτησαν σήμερα από την ιαπωνική κυβέρνηση, στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης για την αντιμετώπιση της καταστροφής, να αποκαταστήσει τους δρόμους και να παραδώσει άμεσα βοήθεια στους πληγέντες.

«Ακόμη και όσοι γλίτωσαν παρά λίγο τον θάνατο δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς τρόφιμα και νερό», τόνισε ο Ιζουμίγια. «Δεν έχουμε λάβει ούτε μία φραντζόλα ψωμί», πρόσθεσε.

Ο Σιγκέρου Σακαγκούτσι, δήμαρχος της Ουαζίμα, δήλωσε ότι είναι ευγνώμων για τις προσπάθειες της κυβέρνησης, αλλά κατήγγειλε ότι μέχρι στιγμής έχει λάβει μόλις 2.000 γεύματα για περίπου 10.000 εκτοπισμένους.

«Κάποιοι άνθρωποι κρυώνουν πολύ διότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα και κατά συνέπεια σε θέρμανση», εξήγησε. Πολλοί δρόμοι έχουν κοπεί και περιοχές έξω από το κέντρο της πόλης είναι προσβάσιμες μόνο με ελικόπτερο, σημείωσε.

«Μάχη ενάντια στον χρόνο»

«Έχουν περάσει περισσότερες από 40 ώρες από τον αρχικό σεισμό. Πρόκειται για μια μάχη ενάντια στον χρόνο και πιστεύω ότι τώρα είναι μια κρίσιμη στιγμή αυτής της μάχης», δήλωσε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει θαλάσσια οδό για να προσφέρει βοήθεια στους πληγέντες, ενώ κάποια πιο μεγάλα φορτηγά πλέον μπορούν να φτάσουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, πρόσθεσε ο Κισίντα.

Στο μεταξύ η Κίνα ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια στη γειτονική της χώρα, επεσήμανε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ουάνγκ Ουενμπίν δήλωσε ότι δεν υπάρχουν Κινέζοι πολίτες μεταξύ των θυμάτων του σεισμού.

Η Ιαπωνία, που βρίσκεται στο δακτυλίδι της φωτιάς του Ειρηνικού, είναι μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες παγκοσμίως.

Τον Μάρτιο του 2011 σημειώθηκε στη βορειοανατολική Ιαπωνία σεισμός μεγέθους 9 βαθμών, εξαιτίας του οποίους προκλήθηκε εκτεταμένο τσουνάμι. Η καταστροφή αυτή κόστισε τη ζωή σε περίπου 20.000 ανθρώπους. Από τον σεισμό υπέστη ζημιές και ο πυρηνικός σταθμός της Φουκουσίμα, το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα μετά από αυτό του Τσερνόμπιλ το 1986.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

