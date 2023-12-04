Τουρκία: Ο ετήσιος πληθωρισμός έτρεχε το Νοέμβριο με ρυθμό 62%

Ο πληθωρισμός έφθασε σχεδόν το 62% σε διάστημα έτους το Νοέμβριο στην Τουρκία, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η άνοδος των τιμών καταναλωτή, που τροφοδοτείται κυρίως από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας, αυξήθηκε το Νοέμβριο στο 61,98% σε διάστημα έτους, ενώ τον Οκτώβριο είχε μειωθεί στο 61,36%.

Ο πληθωρισμός εντούτοις μειώθηκε ελαφρώς το Νοέμβριο κατά 3,43% ως 3,28% σε διάστημα μήνα.

Αν και υψηλοί, οι επίσημοι αριθμοί αμφισβητούνται από τους ανεξάρτητους οικονομολόγους της Ομάδας Έρευνας για τον Πληθωρισμό (Enag), οι οποίοι υπολογίζουν την αύξηση των τιμών καταναλωτή σε 129,27% σε ετήσια βάση το Νοέμβριο.

Μετά τις εκλογές του Μαΐου και την επανεκλογή του προέδρου Ερντογάν, η νέα ομάδα επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας και του υπουργείου Οικονομικών αύξησε το βασικό επιτόκιο από 8,5% σε 40% σε μια προσπάθεια να μειώσει τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με αναλυτές, μια τελική αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την επόμενη σύνοδο της κεντρικής τράπεζας στις 21 Δεκεμβρίου.

Το βασικό επιτόκιο μπορεί στη συνέχεια να παραμείνει σταθερό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024.

