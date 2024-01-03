Εξαήμερη απεργία των ειδικευόμενων γιατρών στην Αγγλία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η πιο μεγάλη σε διάρκεια απεργία στο δημόσιο σύστημα υγείας NHS στην Αγγλία άρχισε στις 7 το πρωί τοπική ώρα, με τους ειδικευόμενους γιατρούς να απέχουν από τα πόστα τους για έξι ημέρες, μέχρι τις 7 το πρωί της Τρίτης.

Οι διοικούντες το αγγλικό NHS έχουν προειδοποιήσει ότι η ασυνήθιστα μακριά απεργία σε μία από τις παραδοσιακά πιο πολυάσχολες περιόδους για τα νοσοκομεία συνεπάγεται μία από τις πιο δύσκολες ενάρξεις νέου έτους που έχει αντιμετωπίσει ποτέ το σύστημα υγείας.

Ο Βρετανικός Ιατρικός Σύνδεσμος, το συλλογικό όργανο των γιατρών, αντιτείνει ότι «υποχρεώθηκε» να κηρύξει την απεργία διότι η πρόταση της κυβέρνησης για αυξήσεις μισθών για τους ειδικευόμενους δεν καλύπτει τις σε πραγματικούς όρους μειώσεις απολαβών που έχει υποστεί ο κλάδος από το 2008 και μετά.

Η κυβέρνηση πρόσφερε το περασμένο καλοκαίρι αύξηση της τάξης του 8,8% στους ειδικευόμενους γιατρούς, καθώς και μία προσαύξηση 3% στις απολαβές τους σε νεότερο κύκλο διαπραγματεύσεων.

Η πρόταση απορρίπτεται, με αίτημα για «πλήρη αποκατάσταση» σε πραγματικούς όρους των μισθών στα επίπεδα του 2008, κάτι που μεταφράζεται στην ουσία σε αύξηση της τάξης περίπου του 26%.

Η κυβέρνηση θεωρεί υπερβολικές τις απαιτήσεις αυτές. Η υπουργός Υγείας Βικτόρια Άτκινς δήλωσε πρόθυμη να ξανασυζητήσει με τους ειδικευόμενους γιατρούς, εφόσον όμως σταματήσουν οι απεργίες.

Οι ειδικευόμενοι γιατροί είχαν κατέλθει ξανά σε απεργία για τρεις ημέρες λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Αποτέλεσμα τότε ήταν χιλιάδες αναβληθέντα ραντεβού, κάτι που αναμένεται να επαναληφθεί τώρα.

Με στοιχεία μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο τα ραντεβού που έχει χρειαστεί να αναβληθούν λόγω των απεργιών ειδικευόμενων και ειδικευμένων γιατρών στην Αγγλία έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Σημειώνεται ότι στη λίστα αναμονής του NHS Αγγλίας για ραντεβού, εξετάσεις και επεμβάσεις βρίσκονται σχεδόν 7 εκατομμύρια ασθενείς.

Πηγή: skai.gr

