Τουρκία: Αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 49%

Σε μια κίνηση που προκαλεί ήδη συζητήσεις, η Τουρκία θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 49%, δηλαδή 578 δολάρια από τον Ιανουάριο. Ο υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι ύστερα από μακρές διαπραγματεύσεις με τα εργατικά συνδικάτα αποφασίστηκε να οριστεί ο κατώτατος μισθός στις 17.002 τουρκικές λίρες, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 49%. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός. Όμως η ανεξέλεγκτη ακρίβεια τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως σε τρόφιμα και ενοίκια εξανέμισε την αγοραστική ικανότητα των τούρκων καταναλωτών. Από τις 20 Ιουνίου, όταν ανακοινώθηκε ο προηγούμενος κατώτατος μισθός, έως χθες 27 Δεκεμβρίου, ο κατώτατος μισθός μειώθηκε κατά 96 δολάρια λόγω της συνεχούς διολίσθησης της τουρκικής λίρας, δηλαδή έχασε περίπου το ένα τρίτο της αξίας του.

Η χθεσινή μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού ήταν μια αναγκαία απόφαση για την επιβίωση μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Πάνω από το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού της χώρας αμοίβεται με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος όμως αποτελεί επίσης σημείο αναφοράς για ευρύτερες μισθολογικές συμφωνίες στην οικονομία. Η κίνηση αυτή μπορεί να ήταν αναγκαία και να προσφέρει προσωρινά ανακούφιση. Θα αυξήσει την αγοραστική ικανότητα των πολιτών, ωστόσο θα σπρώξει και πάλι ψηλά τον πληθωρισμό, ο οποίος άγγιξε το 62% τον περασμένο μήνα. Παράλληλα θα υπονομεύσει τα μέτρα ελέγχου του πληθωρισμού που εφαρμόζει η νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και της Τράπεζας της Τουρκίας με σταδιακές μειώσεις των επιτοκίων.

Πολιτικό όφελος για τον Ερντογάν

Όμως υπάρχει και η πολιτική διάσταση. Ένας τέτοιος μποναμάς τρεις μήνες πριν από τις Δημοτικές Εκλογές της 31ης Μαρτίου θα ενισχύσει τη δημοτικότητα του προέδρου Ερντογάν, που επιθυμεί πάση θυσία να φέρει τους δικούς του ανθρώπους στην αυτοδιοίκηση, έστω και αν οι καλές μέρες για τους τούρκους πολίτες κρατήσουν μόνο για λίγο.

