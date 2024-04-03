Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ιμάμογλου παρέλαβε το πιστοποιητικό εκλογής του - «Ανήκει σε 16 εκατομμύρια ανθρώπους» - Δείτε βίντεο

Η δήλωσή του μετά την παραλαβή του πιστοποιητικού εκλογής του

imamoglou

Ο Δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου έλαβε το πιστοποιητικό εκλογής του.

Στη δήλωσή του μετά την παραλαβή του πιστοποιητικού εκλογής του, ο Ιμάμογλου είπε: «Αυτό το πιστοποιητικό ανήκει σε 16 εκατομμύρια ανθρώπους. Είθε αυτό το πιστοποιητικό να είναι επωφελές για την πόλη μας»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Κωνσταντινούπολη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark