Ο Δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου έλαβε το πιστοποιητικό εκλογής του.
Στη δήλωσή του μετά την παραλαβή του πιστοποιητικού εκλογής του, ο Ιμάμογλου είπε: «Αυτό το πιστοποιητικό ανήκει σε 16 εκατομμύρια ανθρώπους. Είθε αυτό το πιστοποιητικό να είναι επωφελές για την πόλη μας»
Πηγή: skai.gr
