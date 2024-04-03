Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλλουν τα σωστικά συνεργεία στην Ταΐβάν μετά τα 7,4 Ρίχτερ που χτύπησαν την πόλη καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι.
Τα συνεργεία πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και καλούν τους κατοίκους προκειμένου να διαπιστώσουν αν χρειάζονται κάποια βοήθεια.
🚨🇹🇼 Rescue efforts continue following 7.2 quake in #Hualien, #Taiwan: 9 dead, 946 injured, 137 trapped in mountainous regions. #TaiwanEarthquake 💔🙏 pic.twitter.com/gahRjpN359— TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) April 3, 2024
Η εθνική πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό και άλλοι 882 έχουν τραυματιστεί.
Η τοπική United Daily News ανέφερε ότι τρεις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους μετά από κατολισθήσεις βράχων στο εθνικό πάρκο Taroko ενώ τραγικό θάνατο βρήκε και ο οδηγός ενός βαν που σκοτώθηκε στην ίδια περιοχή όταν πέτρες χτύπησαν το όχημά του, αναφέρει το AP. Ο σεισμός και οι μετασεισμοί προκάλεσαν επίσης 24 κατολισθήσεις και ζημιές σε 35 δρόμους, γέφυρες και σήραγγες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 18 χιλιόμετρα (11 μίλια) νότια της πόλης Χουαλιέν, αλλά ισχυρές δονήσεις έγιναν αισθητές 100 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έπληξε την Ταϊβάν τα τελευταία 25 χρόνια.
Ο σεισμός προκάλεσε τις περισσότερες ζημιές στο Χουαλιέν, όπου κτίρια έπεσαν, οι δρόμοι μπλοκαρίστηκαν και γραμμές τρένων διακόπηκαν, αφήνοντας την απομακρυσμένη περιοχή ακόμη πιο αποκομμένη από την υπόλοιπη Ταϊβάν.
Βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνει ένα πολυώροφο κτίριο να καταρρέει σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο Hualien
Παγιδευμένοι σε σήραγγες και λατομεία
Περίπου 127 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες που έχουν καταρρεύσει σε ορεινούς δρόμους κατά μήκος της κακοτράχαλης ακτογραμμής.
Οι επιχειρήσεις διάσωσης για την προσέγγιση 77 ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί στις σήραγγες Jinwen και Qingshui κατά μήκος του δρόμου στο Hualien συνεχίστηκαν μέχρι τη νύχτα. Οι εικόνες δείχνουν πώς ο δρόμος έξω από τη σήραγγα Qingshui έχει πέσει. Δεν είναι σαφές ωστόσο, για πόσο ακόμα θα είναι εγκλωβισμένοι και αν έχουν αρκετό φαγητό και νερό ή αν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο.
Σύμφωνα επίσης με δημοσίευμα του Associated Press, η εθνική πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν φαίνεται να έχει επιβεβαιώσει ότι 70 εργαζόμενοι σε λατομείο έχουν παγιδευτεί σε δύο διαφορετικά λατομεία στην κομητεία Χουαλιέν μετά τον σεισμό.
Αναλυτικά, 64 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στο ένα λατομείο και 6 άνθρωποι βρίσκονταν παγιδευμένοι σε διαφορετικό, αναφέρει το AP.
Παράλληλα, στην Ταϊπέι τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κτίρια να έχουν καταρρεύσει, κατοίκους να απομακρύνονται από τα σπίτια και τα σχολεία αλλά και δρόμους να έχουν ρωγμές.
รวมแต่ละคลิปคือ น่ากลัวมาก!!!#Taiwan #ไต้หวัน #สึนามิ #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/BWB4zO5alm— ปากกาส้ม (@talkingpen88) April 3, 2024
Διακοπές ρεύματος και διακοπές στο διαδίκτυο έχουν επίσης αναφερθεί σε όλο το νησί. Σύμφωνα με την Taipower, εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον 87.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα.
Αν και νωρίτερα υπήρξαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι, αργότερα ανακλήθηκαν.
