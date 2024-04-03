Η εφημερίδα Washington Post και εν συνεχεία η εφημερίδα New York Times σε άρθρα τους στα οποία επικαλούνται πηγές σε αμερικανικούς κυβερνητικούς κύκλους, ισχυρίζονται ότι στις προειδοποιήσεις των Αμερικανών προς την Μόσχα για την ετοιμαζόμενη επίθεση του «Ισλαμικού Κράτους», αναφερόταν ότι η επίθεση θα γινόταν συγκεκριμένα στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall.

Οι πηγές δήλωσαν στην Washington Post συγκεκριμένα ότι η πληροφορία διαβιβάστηκε στην ρωσική πλευρά στις 6 Μαρτίου. Την επομένη, 7 Μαρτίου, η αμερικανική πρεσβεία στην Μόσχα προειδοποιούσε τους πολίτες της για την απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, αναφέροντας στην ανακοίνωσή της ως πιθανούς στόχους χώρους «συναυλιών».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι πηγές και εμπειρογνώμονες στην Washington Post, σπανίως διαβιβάζουν λεπτομέρειες για προετοιμαζόμενες επιθέσεις, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στο να αποκαλυφθούν οι πηγές και οι μέθοδοι συγκέντρωσης κατασκοπευτικών πληροφοριών

Εκτός από την Washington Post και η εφημερίδα New York Times, γράφει επικαλούμενη δικές της πηγές, αναφέρει ότι η CIA ενημέρωσε την Ρωσία για την απειλή επίθεσης στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall εκ μέρους του «Ισλαμικού Κράτους».

«Η προειδοποίηση των ΗΠΑ στην Ρωσία πριν από την τρομοκρατική επίθεση στα περίχωρα της Μόσχας ήταν πολύ συγκεκριμένη- σύμφωνα με τις δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων, το Crocus City Hall ήταν πιθανός στόχος του ‘Ισλαμικού Κράτους’» , αναφέρεται στο άρθρο.

Η προειδοποίηση υποδείκνυε την σωστή τοποθεσία, αλλά η χρονική στιγμή δεν ήταν ακριβής, και θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι η επίθεση θα μπορούσε να γίνει σε διάστημα μερικών ημερών, γράφουν οι New York Times.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές των εν λόγω αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ότι οι ΗΠΑ κατονόμασαν το Crocus City Hall ως πιθανό στόχο της τρομοκρατικής επίθεσης.

«Αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, επειδή παρόμοιες ανταλλαγές πληροφοριών γίνονται μέσω των καναλιών των ειδικών υπηρεσιών, οι πληροφορίες διαβιβάζονται άμεσα από υπηρεσία σε υπηρεσία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ρωτήθηκε, επίσης, αν οι ΗΠΑ συνέδραμαν στο να αποτραπεί τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή της Μόσχας, γράφει το πρακτορείο Interfax.

«Και αυτή η ερώτηση δεν είναι για μας» απάντησε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

