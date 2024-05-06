Παναθηναϊκός: Δεν θα πιστέψετε τι κατάφερε ο Σλούκας απέναντι στην Μακάμπι

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα playoff της Ευρωλίγκας μετά από 5 χρόνια και έτυχε με την Μακάμπι Τελ Αβιβ. Το τριφύλλι δεν ξεκίνησε καλά την σειρά με την ισραηλινή ομάδα, καθώς ηττήθηκε στο game 1, στο ΟΑΚΑ, με σκορ 87-91. Η ήττα αυτή δεν πήρε από κάτω την ομάδα του Αταμάν, αφού χάρις την τρομερή εμφάνιση του Κώστα Σλούκα κατάφερε να πάρει το game 2 με σκορ 95-79.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.