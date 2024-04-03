Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ποδηλασία σε όλη την Ευρώπη

Σήμερα, η ΕΕ κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις μεταφορές, εγκρίνοντας την ευρωπαϊκή διακήρυξη για την ποδηλασία. Στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μεταφορών και των Ημερών «Συνδέοντας την Ευρώπη», η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν θα υπογράψει τη διακήρυξη μαζί με την κ. Karima Delli, Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον κ. Georges Gilkinet, Αντιπρόεδρο της βελγικής κυβέρνησης. Η υπογραφή της διακήρυξης συνάδει με τον στόχο της βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου για απανθρακοποίηση των μεταφορών στην ΕΕ.

Η διακήρυξη αναγνωρίζει την ποδηλασία ως ένα βιώσιμο, προσβάσιμο και οικονομικά προσιτό μέσο μεταφοράς, με ισχυρή προστιθέμενη αξία για την οικονομία της ΕΕ. Περιλαμβάνει σαφείς δεσμεύσεις για ασφαλή και συνεκτικά αστικά δίκτυα ποδηλασίας, καλύτερες συνδέσεις με τις δημόσιες συγκοινωνίες, ασφαλείς χώρους στάθμευσης και πρόσβαση των ηλεκτρικών ποδηλάτων σε σημεία φόρτισης. Οι δεσμεύσεις αυτές θα αναληφθούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των ποδηλατικών υποδομών σε όλα τα κράτη μέλη ώστε η ποδηλασία να γίνει πιο ελκυστική για το κοινό.

Η διακήρυξη βασίζεται σε σχετική πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2023, ανταποκρίνεται σε αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών και συνιστά μια κοινή πολιτική δέσμευση και στρατηγική πυξίδα για τις υπάρχουσες και μελλοντικές πολιτικές και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ποδηλασία.

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Αναγνωρίζουμε τα πολυάριθμα οφέλη της ποδηλασίας: μειώνει τη ρύπανση και την αστική συμφόρηση και προάγει έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής Επιπλέον, η ποδηλασία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, δίνοντας ώθηση στην καινοτοία και την ανάπτυξη και δημιουργώντας τοπικές θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Η στήριξη της ποδηλασίας ευθυγραμμίζεται με τη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ και τους στόχους της.»

Αθηνά Παπακώστα

