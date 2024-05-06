Η κόντρα καλά κρατεί-Κιν για Χάαλαντ: «Συμπεριφέρεται σαν κακομαθημένο»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε τέσσερα γκολ στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γουλβς με 5-1, ωστόσο φάνηκε να «στραβώνει» όταν αντικαταστάθηκε από τον Πεπ Γκουαρντιόλα, ίσως επειδή ήθελε να μείνει κι άλλο στο ματς για να σκοράρει ξανά.

Ο Ρόι Κιν από το πάνελ του Sky Sports καυτηρίασε τη συμπεριφορά του Νορβηγού φορ. «Είδαμε τον Χάαλαντ χθες όταν έγινε αλλαγή, όχι και τόσο χαρούμενο... να συμπεριφέρεται σαν κακομαθημένο παιδί. Αλλά επειδή η Μαν. Σίτι κερδίζει το παιχνίδι και αυτός σκοράρει, αυτό σχεδόν ξεχνιέται», ανέφερε ο άλλοτε μεγάλος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

"Behaving like a spoilt brat"



Roy Keane is not holding back about Erling Haaland 😬 pic.twitter.com/GKiGV44zR8 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 5, 2024

