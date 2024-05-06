Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 άλλοι τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία και γίνεται συχνά στόχος πυρών από τις ουκρανικές δυνάμεις, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ.

«Δύο μικρά φορτηγάκια (…) που μετέφεραν ανθρώπους στην εργασία τους και ένα αυτοκίνητο έγιναν στόχος του ουκρανικού στρατού με drones- καμικάζι», διευκρίνισε στο Telegram.

«Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν» και «35 άλλοι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο Γκλαντκόφ, ενώ εξήγησε ότι η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο Μπεριοζόφκα, ένα χωριό πολύ κοντά στη μεθόριο με την Ουκρανία.

Ένας άνδρας νοσηλεύεται «σε σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν «περισσότερο ή λιγότερο σοβαρά από θραύσματα οβίδων και έχουν διακομιστεί (…) σε ιατρικά κέντρα της περιοχής».

Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο παιδιά που φέρουν «επιπόλαια τραύματα», σημείωσε ο Γκλαντκόφ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα οχήματα που επλήγησαν από την επίθεση ανήκαν σε τοπική εταιρεία παραγωγής κρέατος και μετέφεραν εργαζόμενούς της.

Η επίθεση της Ουκρανίας σημειώθηκε μία ημέρα πριν την ορκωμοσία στο Κρεμλίνο του Βλαντίμιρ Πούτιν για μία ακόμη θητεία στην προεδρία της Ρωσίας, η οποία ξεκινά επισήμως αύριο Τρίτη.

Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων του ουκρανικού στρατού.

Στις 30 Δεκεμβρίου η ομώνυμη πόλη επλήγη από τη φονικότερη επίθεση που έχει σημειωθεί σε ρωσικό έδαφος μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Ο απολογισμός της επίθεσης αυτής ήταν 25 νεκροί και περίπου 100 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

