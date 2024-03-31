Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και Σμύρνη θα κρίνουν το μέλλον της Τουρκίας, είπε στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, με αφορμή τις σημερινές δημοτικές εκλογές που διεξάγονται στη γειτονική χώρα.

Όπως είπε ο Μανώλης Κωστίδης «Στις 17:00 κλείνουν οι κάλπες και από εκεί και πέρα αρχίζει το πολιτικό παιχνίδι. Αν ο Εκρέμ Ιμάμογλου κερδίσει με μεγάλη διαφορά, θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «ο Ιμάμογλου φαίνεται ότι θα είναι ο υποψήφιος για την προεδρία το 2028 και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός του. Θα είναι ο Ερντογάν, θα είναι ο γαμπρός του, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είπε ότι αν του προταθεί η προεδρία θα μπορούσε να το δεχθεί υπό όρους.

«Στην Άγκυρα, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Μανσούρ Γιαβάς θα κερδίσει με μεγάλη διαφορά», ενώ στη Σμύρνη «θα κερδίσει η αντιπολίτευση αλλά ενδεχομένως να έχουμε αύξηση στα ποσοστά της κυβέρνησης».

