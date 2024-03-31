Πρώην και νυν πελάτες της ΑΤ&Τ, που φτάνουν σε αριθμό τα 73 εκατομμύρια, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αναφέρει το BBC.

Ο αμερικανικός κολοσσός τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε πως η διαρροή αφορά σε πληροφορίες, όπως διευθύνσεις, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης και κωδικούς πρόσβασης, που δημοσιεύτηκαν στο dark web.

Η AT&T ανέφερε ότι δεν είχε στοιχεία που να δείχνουν ότι τα δεδομένα έχουν κλαπεί, αλλά έφερε εμπειρογνώμονες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για έρευνα.

Η εταιρεία είπε ότι έχει αλλάξει τους κωδικούς πρόσβασης των πελατών και τους προέτρεψε να «παραμείνουν σε επαγρύπνηση παρακολουθώντας τη δραστηριότητα του λογαριασμού και τις πιστωτικές αναφορές».

Τα δεδομένα που διέρρευσαν φαίνεται ότι χρονολογούνται από το 2019 ή και νωρίτερα και συνδέονται με 7,6 εκατομμύρια νυν πελάτες και 65,4 πρώην πελάτες.

Μέσα στα στοιχεία που διέρρευσαν υπάρχουν πλήρη ονόματα, διευθύνσεις email και ημερομηνίες γέννησης, αν και η AT&T είπε ότι δεν αποκαλύφθηκαν οικονομικά στοιχεία.

Η εταιρεία, επίσης, ανέφερε ότι δεν είναι σαφές εάν τα δεδομένα προέρχονταν από τα δικά της συστήματα ή από τρίτο προμηθευτή.

Το ασύρματο δίκτυο 5G της AT&T καλύπτει περίπου 290 εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ και η εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου της χώρας.

Τον Φεβρουάριο, μια μεγάλη διακοπή λειτουργίας επηρέασε δεκάδες χιλιάδες χρήστες τηλεφώνων. Η ΑΤ&Τ απάντησε με μια συγγνώμη και με μια πίστωση 5 δολαρίων για όσους επηρεάστηκαν.

Οι εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη ξεκίνησαν έρευνα για το επεισόδιο, το οποίο άφησε τους χρήστες χωρίς τηλέφωνο και ίντερνετ για περίπου 12 ώρες.

Πηγή: skai.gr

