Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία με το «βλέμμα» στην Κωνσταντινούπολη

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της Κωνσταντινούπολης, όπου αναμετρώνται ο νυν δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου και ο εκλεκτός του προέδρου Ερντογάν, Μουράτ Κουρούμ.

Κοινή είναι η εκτίμηση ότι πρόκειται για μονομαχία μεταξύ του Ερντογάν και του Ιμάμογλου.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ελαφρώς άνοιγε η ψαλίδα υπέρ του Ιμάμογλου έναντι του εκλεκτού του Ερντογάν Μουράτ Κουρούμ, παρ' όλα αυτά η μάχη παραμένει αμφίρροπη.

Ο Ερντογάν έχει αναλάβει προσωπικά το βάρος της προεκλογικής εκστρατείας. Μόνο το τελευταίο 48ωρο μέχρι και σήμερα στις 6:00 το απόγευμα, όποτε άρχισε η απαγόρευση των προεκλογικών δραστηριοτήτων, οργάνωσε έξι προεκλογικές συγκεντρώσεις, όλες στην Κωνσταντινούπολη. Το ίδιο πράττουν και οι υπουργοί του που «όργωσαν» την τελευταία εβδομάδα την Κωνσταντινούπολη, γεγονός που οδήγησε όμως στη αφάνεια τον Μουράτ Κουρούμ, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν είναι ιδιαίτερα χαρισματικός.

Σε μία τελευταία κίνηση εντυπωσιασμού της ισλαμιστικής βάσης του εκλογικού σώματος, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, ο Ερντογάν, συνοδευόμενος από τον Κουρούμ, προσευχήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Σοφία.

Το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της Κυριακής μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον έλεγχο του προέδρου Ερντογάν στο πολιτικό σύστημα. Σε περίπτωση όμως που δεν καταφέρει να πάρει πίσω τον δήμο Κωνσταντινούπολης, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία και ανοίγει ο δρόμος για τον νυν δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου να γίνει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αντιπολίτευσης -αν το επιτρέψουν οι εσωτερικές έριδες στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει.

Ο Ιμάμογλου έχει απέναντί του ολόκληρο τον κυβερνητικό μηχανισμό, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία κατέρχεται σε αυτές τις εκλογές κατακερματισμένη.

Τελευταία ημέρα προεκλογικής εκστρατείας η σημερινή, ο Εκρέμ Ιμάμογλου απηύθυνε έκκληση στους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων της κατακερματισμένης αντιπολίτευσης να προσέλθουν στις κάλπες με υπερκομματική στάση για μία «ισχυρή συμμαχία του λαού και της συνείδησης».

Αποφασιστικής σημασίας για τον Ιμάμογλου θεωρείται η ψήφος των Κούρδων ψηφοφόρων του νεοσύστατου κόμματος DEM, το οποίο δεν τον στηρίζει μεν επισήμως, όμως του «έκλεισε το μάτι», κατεβάζοντας μία αδύναμη υποψηφιότητα στην Κωνσταντινούπολη.

Ο νυν δήμαρχος αντλεί ένα σημαντικό ποσοστό από τη «δεξαμενή» των Κούρδων ψηφοφόρων, ωστόσο στο κόμμα δεν συμφωνούν όλοι για το εάν θα πρέπει να στηρίξουν τους υποψηφίους του DEM ή να στηρίξουν τον Ιμάμογλου.

Αφόρητες είναι οι πιέσεις που ασκούνται λίγο πριν από τις κάλπες στο μικρό ισλαμιστικό κόμμα του Φατίχ Ερμπακάν, γιου πρώην πρωθυπουργού, το οποίο συγκεντρώνει την ψήφο διαμαρτυρίας των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του Ερντογάν, κυρίως των συνταξιούχων που λυγίζουν υπό το βάρος της ακρίβειας, αλλά και των ισλαμιστών που, παρά τη σκληρή ρητορική Ερντογάν κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, τον κατηγορούν ότι συνεχίζει και μάλιστα αυξάνει το εμπόριο με το Ισραήλ. Το ποσοστό της τάξεως του 3% που εκτιμάται ότι μπορεί να πάρει, μπορεί να στερήσει από τον Κουρούμ τη νίκη.

Την πρωτεύουσα 'Αγκυρα την έχασε το κυβερνών AKP επίσης στις εκλογές του 2019 από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και τον Μανσούρ Γιαβάς ο οποίος θα την κρατήσει και στις αυριανές εκλογές, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ο δήμαρχος της 'Αγκυρας χαίρει αποδοχής και στο εθνικιστικό και συντηρητικό τμήμα του εκλογικού σώματος. Ορισμένες δημοσκοπήσεις προβλέπουν μάλιστα ότι μπορεί να φτάσει και το 60%.

Η Σμύρνη, τρίτη μεγαλούπολη της χώρας, αποτελεί παραδοσιακά προπύργιο των κεμαλιστών, και παραμένει εκτός δυνατοτήτων του ΑΚΡ, παρά τη φθορά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, λόγω εσωτερικής σύγκρουσης σε τοπικό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

