Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίσθηκαν χθες, Σάββατο, στον Ισημερινό, στη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στην Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικός Ισημερινός), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πρόκειται για την τρίτη ένοπλη επίθεση με νεκρούς που πραγματοποιήθηκε μέσα σε δύο ημέρες στη χώρα αυτή.

«Ένοπλοι που επέβαιναν σε όχημα» άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας ανθρώπων σε νότια συνοικία της πόλης γύρω στις 18:55 (τοπική ώρα, 02:55 ώρα Ελλάδας), διευκρινίζει η αστυνομία στην ανακοίνωση.

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επιτόπου» και οι άλλοι υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανέφερε ακόμα η αστυνομία προσθέτοντας ότι οι οκτώ τραυματίες έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Πέντε τουρίστες, πολίτες του Ισημερινού, είχαν απαχθεί και σκοτωθεί προχθές, Παρασκευή, στην παραλία του Αγιάμπε, επίσης στο νοτιοδυτικό Ισημερινό, όταν ένοπλοι τους εξέλαβαν ως μέλη αντίπαλης συμμορίας.

Την ίδια ημέρα, τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας αξιωματικός του στρατού, σκοτώθηκαν στην πόλη Μάντα, στην επαρχία Μανάμπι (νοτιοδυτικός Ισημερινός)

Ο Ισημερινός, χώρα που ήταν άλλοτε όαση ειρήνης στη Λατινική Αμερική, πλήττεται από τη βία αφού έγινε ο κύριος κόμβος εξαγωγής της κοκαΐνης που παράγεται στο Περού και την Κολομβία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

