Το ισραηλινό πολεμικό συμβούλιο θα συνέλθει σήμερα για να συζητήσει πρόταση ανακωχής στη Γάζα για την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, όπως και τις προοπτικές για στρατιωτική επιχείρηση στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα, όπου βρίσκονται πολλοί εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή.

Το πολεμικό συμβούλιο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει προσωρινά προγραμματιστεί να συνεδριάσει στις 18:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) και θα ακολουθήσει συνεδρίαση του ευρύτερου συμβουλίου ασφαλείας, σύμφωνα με την πηγή αυτή, η οποία δεν κατονομάστηκε. Το Ισραήλ εν γένει δεν δημοσιεύει πληροφορίες για τις συνεδριάσεις των δύο συμβουλίων.

Το Ισραήλ αναμένει απάντηση από τη Χαμάς για την πιο πρόσφατη πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασαν Αιγύπτιοι μεσολαβητές, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση ορισμένων από τους ομήρους που απήγαγαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά την επίθεσή τους στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Προηγούμενες προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός προσέκρουσαν στο αίτημα της Χαμάς να υπάρξει δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου από το Ισραήλ, το οποίο επιμένει να επαναλάβει εν τέλει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον πόλεμο που διαρκεί τώρα σχεδόν επτά μήνες με στόχο την εξάλειψη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Το Ισραήλ έχει επίσης χαρακτηρίσει επικείμενη μια απειλούμενη εδώ και καιρό στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας στα σύνορα με την Αίγυπτο, την οποία χαρακτηρίζει το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς. Η Ράφα είναι προσωρινά τόπος διαμονής περίπου ενός εκατομμυρίου εκτοπισμένων Παλαιστινίων, η τύχη των οποίων ανησυχεί τη διεθνή κοινότητα.

Αν και το Ισραήλ δηλώνει ότι θα εργαστεί για να εγγυηθεί την ασφαλή απομάκρυνση των αμάχων από τη Ράφα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επισκέφθηκε τη χώρα, δήλωσε χθες ότι δεν έχει δει ακόμη ένα τέτοιο σχέδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.