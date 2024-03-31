Νυχτερινή ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones κατά της Ουκρανίας

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας 16 πυραύλους και 11 drones εναντίον της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Telegram, η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι κατάφερε να καταρρίψει εννέα από τα drones και εννέα από τους πυραύλους. Δεν έκανε γνωστούς τους στόχους τους.

Εδώ και περισσότερο από μια εβδομάδα, η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και δημιουργώντας στους Ουκρανούς φόβους ότι μπορεί να επιστρέψουν τα μπλακάουτ που είχαν αντιμετωπίσει τον πρώτο χειμώνα του πολέμου.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι πέντε από τα έξι εργοστάσιά της υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν και ότι έχει χαθεί το 80% της ικανότητάς της να παράγει ηλεκτρικό, ενώ οι επισκευές μπορεί να απαιτήσουν έως και 18 μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

