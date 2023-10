Τουρκία: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες των δραστών της τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ κατευθύνονταν στην Άγκυρα Κόσμος 09:41, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες συλλήψεις από την αστυνομία - Το κουρδικό PKK ανέλαβε την ευθύνη για το τρομοκρατικό χτύπημα στην Άγκυρα