Την «εξουδετέρωση» πολλών κουρδικών στόχων ανακοίνωσε η Άγκυρα μετά το χτύπημα από το PKK Κόσμος 10:58, 02.10.2023

Τουρκικά αεροπορικά πλήγματα «εξουδετέρωσαν» αργά χθες το βράδυ πολλούς Κούρδους ενόπλους και κατέστρεψαν τις αποθήκες και καταφύγια