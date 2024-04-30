Δυναμιτίζει το κλίμα ο Νετανιάχου: Θα εισβάλουμε στη Ράφα με ή χωρίς συμφωνία εκεχειρίας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου φάνηκε ανυποχώρητος ως προς την εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα, την πόλη στα σύνορα με την Αίγυπτο όπου έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Ο Νετανιάχου δήλωσε σήμερα -ενώ αναμένεται η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση εκεχειρίας- ότι το Ισραήλ θα εισβάλει στη Ράφα για να καταστρέψει δυνάμεις της Χαμάς «με ή χωρίς συμφωνία».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ που δέχεται σφοδρές επικρίσεις για τον πόλεμο με τη Χαμάς, έχει ορκιστεί να επιτύχει την «ολική νίκη» αντιμετωπίζοντας πιέσεις από τους εθνικιστές κυβερνητικούς εταίρους του να εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα, την οποία το Ισραήλ λέει ότι είναι το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς.

Νωρίτερα ο ιστότοπος YNET είχε αναφέρει ότι το Ισραήλ έδωσε διορία 48 έως 72 ωρών στη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, που προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων πριν ξεκινήσει τη χερσαία εισβολή στην πόλη Ράφα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, που επικαλούνται οι Times of Israel, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Άμυνας, Χέρτσι Χαλέβι ενέκρινε τα τελικά σχέδια για στρατιωτική δράση στη Ράφα, αλλά και για τους προσφυγικούς καταυλισμούς στο κέντρο της Λωρίδας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, ο οποίος δεν επικαλείται πηγή, ισραηλινά τανκ είναι παρατεταγμένα στα σύνορα της Γάζας και έτοιμα για το πράσινο φως για την έναρξη της επίθεσης, η οποία θεωρείται από το Ισραήλ ως η τελευταία απαραίτητη στρατιωτική δράση για την εκρίζωση των δυνάμεων της Χαμάς από τη Λωρίδα, παρά τις προειδοποιήσεις για μια αναμονή ανθρωπιστικής καταστροφής εάν οι άμαχοι δεν απομακρυνθούν από τον κίνδυνο.

Τα τακτικά σχέδια των μαχών ολοκληρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει το Ynet. Περιλαμβάνουν μια σταδιακή εισβολή η οποία μπορεί να σταματήσει ή να καθυστερήσει σε περίπτωση προόδου στις συνομιλίες σχετικά με τις ομήρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.