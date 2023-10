Ο γιoς του Μπάιντεν ενώπιον δικαστή για παράνομη κατοχή όπλου Κόσμος 09:09, 03.10.2023 linkedin

Κατηγορείται ότι το 2018 είπε ψέματα συμπληρώνοντας τα έντυπα για απόκτηση πυροβόλου όπλου, στα οποία αρνούνταν τον εθισμό του στα ναρκωτικά, τον οποίο παραδέχθηκε αργότερα