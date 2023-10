Το «μυστικό» της Κυβέλης: Πώς ένα άγαλμα στη Μαδρίτη… φυλάει ένα αμύθητο θησαυρό Κόσμος 09:07, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Θυμίζει Casa de Papel - Η «σχέση» του αγάλματος της Κυβέλης και της Τράπεζας της Ισπανίας κρύβεται βαθιά μέσα στο επιβλητικό κτήριο, και είναι αθέατη