Πώς έδρασαν οι βομβιστές στην Τουρκία - Οι κινήσεις τους και η διαδρομή από την Καισάρεια στην Άγκυρα Κόσμος 21:10, 01.10.2023

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση - Οι δράστες έκλεψαν το όχημα από κτηνίατρο στην Καισάρεια, τον εκτέλεσαν και πέταξαν τη σορό του σε χαντάκι - Το PKK ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση - Ερντογάν: «Δεν θα πετύχουν τους σκοπούς τους»