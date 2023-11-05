Τουλάχιστον 9.770 Παλαιστίνιοι, περιλαμβανομένων 4.008 παιδιών, έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, Άσραφ αλ Κούντρα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 2.550 γυναίκες έχουν επίσης σκοτωθεί.

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς έκανε επίσης έκκληση στην Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) ή στην Αίγυπτο να εγγυηθούν την ασφαλή απομάκρυνση των τραυματιών από τον θύλακα.

"Καλούμε την ICRC να εγγυηθεί μια ασφαλή διέλευση για τους τραυματίες, να τους συνοδεύσει και να εγγυηθεί την ασφαλή τους άφιξη στο πέρασμα της Ράφα μέχρι να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Αιγύπτου", είπε ο αλ Κούντρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι να επιτρέψει η Αίγυπτος σε αιγυπτιακά ασθενοφόρα να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας και να μεταφέρουν τους τραυματίες από τα νοσοκομεία του θύλακα σε αιγυπτιακά νοσοκομεία "για να εγγυηθεί την ασφαλή έξοδό τους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.