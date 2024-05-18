Σαφή προειδοποίηση στη νέα κυβέρνηση των Σκοπίων να σεβαστεί την κεντρική πρόβλεψη της Συμφωνίας των Πρεσπών και να χρησιμοποιεί μόνο το όνομα Βόρεια Μακεδονία έστειλε εκ νέου ο πρωθυπουργός στη διάρκεια εφ' όλης της ύλης συνέντευξής του στην ΕΡΤ.

Ερωτηθείς εάν σκοπεύει να καταγγείλει τη Συμφωνία των Πρεσπών μετά τις προκλητικές τοποθετήσεις της νέας ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Αυτό το οποίο θα κάνουμε μετά βεβαιότητας είναι ότι δεν πρόκειται να φέρουμε προς κύρωση τα τρία μνημόνια τα οποία απορρέουν από τη συμφωνία».

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Τώρα δικαιώνεται απόλυτα και η δικιά μας στάση να καθυστερήσουμε αυτή την κύρωση. Διότι εμείς βλέπαμε εδώ και καιρό τι γινόταν στη Βόρεια Μακεδονία. Ακούγαμε αυτό το εθνικιστικό παροξυσμό του VMRO, ξέραμε ότι το VMRO θα κερδίσει τις εκλογές και θέλαμε να διατηρήσουμε κι εμείς κάποια ουσιαστικά διαπραγματευτικά όπλα σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ενδεχομένως κάποιοι περίμεναν».

«Θα αναμένουμε τις επίσημες τοποθετήσεις της νέας κυβέρνησης. Τα πρώτα δείγματα γραφής ωστόσο είναι εξαιρετικά αρνητικά. Στο ζήτημα του ονόματος υπάρχει σαφέστατο πισωγύρισμα» είπε ο κ. Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στην άμεση αντίδραση της Αθήνας και την καταδίκη τόσο από την ΕΕ όσο και από την Ουάσινγκτον.

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Θέλω για ακόμα μια φορά να στείλω ένα μήνυμα προειδοποίησης στη νέα κυβέρνηση, να αλλάξει από τώρα τη γραμμή της. Να σεβαστεί αυτή την κεντρική πρόβλεψη της Συμφωνίας των Πρεσπών, να χρησιμοποιεί μόνο το όνομα Βόρεια Μακεδονία εντός και εκτός της χώρας, όταν γίνονται αναφορές στον βόρειο γείτονά μας. Σε αντίθετη περίπτωση είναι βέβαιον ότι θα δημιουργήσουν θέματα όχι μόνο στις σχέσεις της Ελλάδος με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά στις σχέσεις της Ευρώπης με τη Βόρεια Μακεδονία.

Διότι θέλω να καταδείξω εδώ ότι ως αποτέλεσμα παρεμβάσεων της ελληνικής κυβέρνησης μέσα σε λίγες ώρες, αυτά δεν έγιναν από μόνα τους. Έκανα εγώ προσωπικά παρεμβάσεις για να ενημερώσω την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δηλώσεις της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας. Υπήρξαν καταδικαστικές δηλώσεις και από την Πρόεδρο της Επιτροπής και από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα θα ασκηθεί πιστεύω, μια συνολική πίεση στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας να μην κάνουμε ένα σημαντικό πισωγύρισμα».

Ασκώντας κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ ο πρωθυπουργός τόνισε: «Θεωρώ αδιανόητο στα όρια του πολιτικού και διπλωματικού παραλογισμού να έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι αυτός που μας φόρτωσε αυτή τη συμφωνία με τα προβλήματα και να ζητάει τώρα που βλέπουμε ότι τα Σκόπια ακολουθούν μια τελείως διαφορετική γραμμή, να κυρώσουμε τώρα τα μνημόνια. Τι λογική έχει αυτό; Πραγματικά, δυσκολεύομαι να το αντιληφθώ. Το δεύτερο το οποίο θα κάνουμε είναι ότι θα ήδη το έχουμε κάνει. Θα καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι καμία πρόοδος σε αυτήν την πορεία, τη μακρά πορεία των Σκοπίων προς την Ευρώπη, δεν μπορεί να συντελεστεί εάν δεν υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση με τη συμφωνία των Πρεσπών στο ζήτημα του ονόματος».

Ψηφιακό σχολείο

Σε ό,τι αφορά το ψηφιακό σχολείο και αντιδράσεις που εκφράστηκαν τόνισε: «Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά με αυτό το αντιπολιτευτικό μένος απέναντι σε μια πρωτοβουλία, η οποία έχει βρει πρακτικά καθολική αποδοχή από τους μαθητές, από τους καθηγητές και από τους γονείς. Καταρχάς να θυμίσω ότι στη χώρα μας τα πολύ δύσκολα χρόνια του κορωνοϊού πρωτοστατήσαμε στην τηλεκπαίδευση.

Κάναμε κάτι το οποίο πολλές άλλες χώρες δεν το έκαναν. Δεν είπαμε ποτέ, προς Θεού, ότι η τηλεκπαίδευση θα υποκαταστήσει τη φυσική διδασκαλία. Ήταν όμως μια ανάγκη και ανταποκρίθηκε το εκπαιδευτικό σύστημα με απόλυτη επάρκεια. Ερχόμαστε τώρα και δημιουργούμε ένα συμπληρωματικό ψηφιακό βοήθημα, συμπληρωματικό. Για τους μαθητές της Γ' Λυκείου θα ξεκινήσει αυτό από τον Σεπτέμβριο.

Δίνουμε δωρεάν ένα ψηφιακό φροντιστήριο. Έμπειροι καθηγητές θα διδάσκουν τα μαθήματα […] Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια τεράστια πρωτοβουλία, η οποία μειώνει τις ανισότητες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου σχολείου, μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες. Διότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας που δεν μπορούν να πληρώσουν φροντιστήρια […] Και μεγάλες περιφερειακές ανισότητες.

Για το θέμα της βίας στα σχολεία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Είναι βέβαια ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως και μετά την πανδημία έχουμε δει μία έξαρση παραβατικότητας, φαινομένων εκφοβισμού, αυτό που αποκαλούμε bullying και εντός και εκτός των σχολείων. Αλλιώς το αντιμετωπίζεις στην περίπτωση εντός σχολείου και αλλιώς εκτός σχολείου.

Έχουμε κάνει μία ολόκληρη καμπάνια για το bullying, έχουμε μία τηλεφωνική γραμμή το 10201 όπως επίσης έχουμε και μία διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία έχει δεχτεί σημαντικό αριθμό καταγγελιών και μια διαδικασία για το πώς διαχειριζόμαστε με ευαισθησία και εχεμύθεια. Κατά συνέπεια δεν παρατηρούμε απλά το φαινόμενο. Έχουμε ήδη αντιδράσει και έχουμε ευαισθητοποιήσει και τη μαθητική και τη σχολική κοινότητα για το πώς αντιμετωπίζει κανείς τέτοια περιστατικά.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι έχει αυξηθεί η αστυνόμευση, ενώ έρχεται σύντομα ένα panic button για εφήβους με γεωεντοπισμό αν κάποιος αισθάνεται απειλή.

Γυναικοκτονίες

Για το θέμα των γυναικοκτονιών ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Η περίπτωση της Κυριακής ήταν μία τραγωδία, η οποία κατέδειξε πως ότι και να κάνουμε πρέπει πάντα να κάνουμε περισσότερα. Τίποτα δεν λειτούργησε σωστά, όμως υπάρχουν χιλιάδες άλλες περιπτώσεις που τα πράγματα λειτουργούν σωστά. [...] Το panic button έχει σώσει εκατοντάδες ζωές γιατί έχει λειτουργήσει».

Και συνέχισε: «Σχετικά με τις στέγες περίθαλψης κακοποιημένων γυναικών το πιο δύσκολο είναι να πάρει κάποιος την απόφαση, όχι να καταγγείλει, αλλά να φύγει από το σπίτι και το κακοποιητικό περιβάλλον και να αναζητήσει πραγματική προστασία και όσο δεν φεύγει από το σπίτι εν δυνάμει κίνδυνος μπορεί να ελλοχεύει, όσα μέτρα και να πάρουμε και εμείς και εκεί χρειάζεται ψυχολογική στήριξη. Ο αριθμός των καταγγελιών μου λέει δύο πράγματα: πρώτον ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν είχαμε στο παρελθόν τόσες καταγγελίες αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν αλλά ότι δεν τα γνωρίζαμε».

Οπαδική βία

Σχετικά με το φαινόμενο της οπαδικής βίας ο πρωθυπουργός τόνισε: «Μας ασκήθηκε κριτική από φιλάθλους γιατί κλείσαμε τα γήπεδα, μέχρι να μπει σε ισχύ το ψηφιακό εισιτήριο και να εγκατασταθούν οι κάμερες. Η εικόνα στα γήπεδα είναι τελείως διαφορετική, είναι εικόνα που μοιάζει περισσότερο με ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο οικογενειάρχης δεν φοβάται να πάει με το παιδί του στο γήπεδο.

Οι αυτοποιημένες ποινές έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Πέφτει κροτίδα; Αυτόματη τιμωρία. Ξαναπέφτει; Διπλασιασμός της ποινής.

Ναι παρεμβαίνουμε στο ζήτημα αυτό επειδή αφορά θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Μετά την τραγική δολοφονία του Γ. Λυγγερίδη υπήρξε μια πάρα πολύ συστηματική δουλεία από την αστυνομία , για μια ουσιαστικά οργανωμένη συμμορία, η οποία ασκούσε συστηματικά βία και θα αποδοθούν ευθύνες και θα καταδικαστούν άνθρωποι, πιστεύω».

Για τον τελικό του κυπέλου σχολίασε: «Δεν είχε καμία ανάμειξη η ελληνική κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό. Ήταν αποκλειστικά αρμοδιότητα της ΕΠΟ και των ομάδων. Εμείς θα διασφαλίζαμε την ασφαλή τέλεση του τελικού και με φιλάθλους, όπως το κάνουμε και για τον τελικό του Conference».

ΕΣΥ

Για το ΕΣΥ, ο πρωθυπουργός τόνισε είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα, αλλά έχει και πολλά προβλήματα, που προέκυψαν από μια υπερδεκαετή υποχρηματοδότηση τα χρόνια της κρίσης και από το γεγονός ότι στην πανδημία έμειναν πράγματα πίσω με προτεραιότητα την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας υγειονομικής κρίσης.

«Έχουμε προτάξει την αναμόρφωση του ΕΣΥ σε όλα του τα επίπεδα ως κεντρική προτεραιότητα τετραετίας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ήδη γίνονται παρεμβάσεις που θα φανούν σε 12-18 μήνες, με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είπε πως οι παρεμβάσεις χρειάζονται χρόνο αλλά και πως γίνονται προσλήψεις, προσθέτοντας ότι αναζητώνται κίνητρα για γιατρούς προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένες θέσεις όπου υπάρχουν ελλείψεις. «Είναι λάθος να αφορίζουμε συνολικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας» τόνισε επισημαίνοντας πως «υγεία δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία. Αν κάτι αλλάζουμε στη φιλοσοφία μας είναι ότι δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση και στην πρωτοβάθμια υγεία και στις προληπτικές εξετάσεις. Τα νοσοκομεία πρέπει να φτιάξουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι αυτό αλλά τι κάνουμε για να μη φθάσουμε στα νοσοκομεία», είπε και τόνισε ότι οι προληπτικές εξετάσεις είναι μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη Δημόσια Υγεία. Όπως οι προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού για τις γυναίκες και η επέκταση για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε έκκληση στις γυναίκες που δέχονται μήνυμα να μην το αγνοήσουν, ενώ ζήτησε να γίνει το εμβόλιο κατά του HPV από αγόρια και κορίτσια, για να εξαλειφθεί ο καρκίνος του τραχήλου. Στη συνέχεια τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων θα συνεχιστούν, με επέκταση για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και μετά στον καρκίνο του πνεύμονα και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Επίσης είπε πως θα γίνει ενημέρωση για τα μυστικά της καλής ζωής.

Ευρωεκλογές

Αναφορικά με τις ευρωεκλογές, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακούσει κουβέντα για την Ευρώπη παρά μόνο «στείλ' τε μήνυμα στην κυβέρνηση για να είναι πιο αδύναμη την επόμενη μέρα. Ενώ οι ευρωεκλογές αφορούν την Ευρώπη». Αντέτεινε ότι η ΝΔ καλεί τον κόσμο να ψηφίσει για να έχουμε μία ισχυρή φωνή στην Ευρώπη». Επεσήμανε πως εξηγεί στον κόσμο τι έχουμε πετύχει αυτά τα πέντε χρόνια, τι επιδιώκουμε τα επόμενα πέντε και γιατί μια ισχυρή ΝΔ στην Ευρώπη μπορεί τελικά να ωφελήσει τους Έλληνες πολίτες.

Αναφέρθηκε ειδικά στο Ταμείο Ανάκαμψης και είπε: «θα έχουμε λοιπόν επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης; Και αν ναι, ποιος θα το διαπραγματευτεί; Ποια ευρωομάδα και ποια ισχυρή κυβέρνηση με ισχυρή νομιμοποίηση; Θα έχουμε ένα κοινό αμυντικό ταμείο;», είπε και επεσήμανε πως έχει καταθέσει την πρόταση και θα την εξιδεικεύσει ότι ένα κοινό αμυντικό ταμείο θα πρέπει να ξεκινήσει χρηματοδοτώντας μία κοινή ευρωπαϊκή αεράμυνα, ένα ευρωπαϊκό Iron Dome, είπε.«Τι θα κάνουμε μέχρι και τα ζητήματα ακρίβειας;» είπε επισημαίνοντας ότι μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με περισσότερη επαγρύπνηση από τις Βρυξέλλες.

Μιλώντας για τις εθνικές προεκτάσεις των ευρωεκλογών τόνισε ότι «η κυβέρνηση νιώθει ισχυρή και έχοντας μια λαϊκή νομιμοποίηση η οποία τη γεμίζει με ευθύνη και όχι με αλαζονεία. Όταν η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς αναφορά στο 41%, τον ελληνικό λαό προσβάλλει τελικά γιατί οι πολίτες μας έδωσαν το 41%. Όμως μία εθνική κάλπη παραμένει μία εθνική κάλπη γιατί δε θέλω το βράδυ των ευρωεκλογών να δώσω πάτημα στην αντιπολίτευση, η οποία μετατρέπει τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα κατά την κυβέρνησης, να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει αυτή η ισχυρή νομιμοποίηση γι αυτό και έβαλα έναν σαφή στόχο, τον οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να τον προσεγγίσουμε, το αντίστοιχο εκλογικό ποσοστό που πετύχαμε το 2019». Τόνισε ότι όχι μόνο το ποσοστό αλλά και ο αριθμός των ευρωβουλευτών έχει σημασία και βέβαια η συμμετοχή. Ειδική αναφορά έκανε στην επιστολική ψήφο κάνοντας λόγο για τομή δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

