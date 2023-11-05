Λογαριασμός
Ο Μπάιντεν μιλά για πρόοδο στην επίτευξη «ανθρωπιστικής παύσης» στις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας

Η Ουάσινγκτον ζητεί να σταματήσουν οι μάχες προκειμένου να προστατευθούν οι άμαχοι και να προωθηθεί περισσότερη βοήθεια στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε το Σάββατο ότι σημειώνεται πρόοδος στην επίτευξη της "ανθρωπιστικής παύσης" στις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, που ζητεί η Ουάσινγκτον, προκειμένου η παύση αυτή να συμβάλει στην προστασία των αμάχων και στην προώθηση περισσότερης βοήθειας στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει πρόοδος σε αυτό το θέμα, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε "ναι", καθώς έβγαινε από μια εκκλησία στο Ντέλαγουερ και προτού μπει στο αυτοκίνητό του, κι ενώ συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

