Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε το Σάββατο ότι σημειώνεται πρόοδος στην επίτευξη της "ανθρωπιστικής παύσης" στις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, που ζητεί η Ουάσινγκτον, προκειμένου η παύση αυτή να συμβάλει στην προστασία των αμάχων και στην προώθηση περισσότερης βοήθειας στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει πρόοδος σε αυτό το θέμα, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε "ναι", καθώς έβγαινε από μια εκκλησία στο Ντέλαγουερ και προτού μπει στο αυτοκίνητό του, κι ενώ συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.