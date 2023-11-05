«Μάχη» των παιδιών του Μπερλουσκόνι με 20 νεαρές - Λάμβαναν από τον Καβαλιέρε 2.500 ευρώ τον μήνα και δωρεάν διαμονή

Στην Ιταλία, τις τελευταίες ημέρες έχει ξεσπάσει «μάχη» ανάμεσα στα παιδιά του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και σε 20 νεαρές γυναίκες, στις οποίες ο Καβαλιέρε είχε εξασφαλίσει μηνιαίες αποδοχές ύψους 2.500 ευρώ, αλλά και δυνατότητα δωρεάν διαμονής σε ακίνητα.

Όπως γράφει ο Τύπος, πρόκειται για κοπέλες οι οποίες είχαν πάρει μέρος σε δείπνα και γιορτές που οργάνωνε ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός, στη βίλα του έξω από το Μιλάνο και στην κατοικία του στη Ρώμη. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι πέθανε τον περασμένο Ιούνιο.

Ο μεγιστάνας και πρώην πρωθυπουργός είχε αποφασίσει να στηρίξει οικονομικά τις κοπέλες, με τη λογική ότι, λόγω της αρνητικής διαφήμισης και του θορύβου που είχε δημιουργηθεί σε σχέση με τα δείπνα και τα πάρτι του, δεν θα μπορούσαν, πλέον, να βρουν εύκολα δουλειά.

Τα τέσσερα παιδιά του, όμως, τώρα έχουν εντελώς διαφορετική άποψη και αποφάσισαν, από την αρχή του μηνός, να διακόψουν την χορήγηση του συγκεκριμένου μηνιαίου ποσού, όπως και τη δωρεάν παροχή των ακινήτων, από το τέλος του έτους.

Δυο από τις νεαρές γυναίκες, όμως, ανακοίνωσαν ότι δεν εννοούν να σεβαστούν την απόφαση. Πιο συγκεκριμένα, η Μπάρμπαρα Γκουέρα, μέσω των δικηγόρων της, υπογραμμίζει ότι σε παλαιότερη τηλεφωνική επικοινωνία ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι την είχε διαβεβαιώσει ότι η βίλα στην οποία διαμένει, στο μέλλον θα μπορούσε να περιέλθει στην ιδιοκτησία της, έστω και αν δεν μπορούσε να της τη μεταβιβάσει αμέσως διότι, λόγω δίκης που ήταν σε εξέλιξη, θα εθεωρείτο διαφθορά.

Η δε Αλεσάντρα Σορτσινέλι πρόσθεσε ότι «επρόκειτο για μια συμφωνία αποζημίωσης που θα έπρεπε να επισημοποιηθεί, γραπτώς, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δίκης, για να αποφευχθεί υστερόβουλη εκμετάλλευσης της όλης υπόθεσης».

Σύμφωνα με την Σορτσινέλι, τέλος, «οι κληρονόμοι του Μπερλουσκόνι προσβάλλουν τη μνήμη του πατέρα τους, ο οποίος είχε εκφράσει επανειλημμένα τη βούληση να βοηθήσει όλες τις κοπέλες, μετά την ζημία που υπέστησαν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

