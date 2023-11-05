«Περίοδο ηρεμίας» ζητεί το Κατάρ - Στόχος η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι προσπάθειες να διασφαλίσει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα απαιτούν μια «περίοδο ηρεμίας».

Διαρροές από τις διαπραγματεύσεις είναι «επιβλαβείς» και καθιστούν δύσκολο για τους διαπραγματευτές να κάνουν την δουλειά τους, είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Ντόχα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Μαζέντ αλ Ανσάρι.

Qatar's Permanent Representative Participates in Media Stand in UN for Deteriorating Gaza Situation#MOFAQatar pic.twitter.com/16kju08gOy — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) November 4, 2023

Από την πλευρά του ο Καταριανός πρωθυπουργός Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι δήλωσε ότι έχουν υπάρξει «ψευδείς» πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις με στόχο την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα χωρίς ωστόσο να επεκταθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.