Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο του Αμβούργου εξαιτίας της ομηρείας στην πίστα του αερολιμένα, μετά την απαγωγή παιδιού από τον πατέρα του στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής διαμάχης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο άνδρας έχει ζητήσει να του επιτραπεί να ταξιδέψει για την Τουρκία με την τετράχρονη κόρη του.

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται» έγραψε νωρίτερα σήμερα στο Χ η αστυνομία περίπου 15 ώρες, αφότου ο 35χρονος οπλισμένος άνδρας έσπασε με το αυτοκίνητό του την μπάρα στην πύλη του αεροδρομίου και εισήλθε στην πίστα, πυροβολώντας δύο φορές στον αέρα και εκτοξεύοντας δύο φλεγόμενες φιάλες, που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε και η τετράχρονη κόρη του.

Ο άνδρας το στάθμευσε δίπλα σε ένα αεροπλάνο της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines.

«Κινητοποιήσαμε ψυχολόγους της αστυνομίας και τώρα μιλάμε με τον δράστη, ελπίζουμε σε μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Σάντρα Λέβγκρουν, στο τηλεοπτικό δίκτυο NDR. Η ίδια χαρακτήρισε «πολύ καλή ένδειξη» ότι ο πατέρας της οικογένειας παραμένει σε επικοινωνία με τις αρχές «για τόσο μεγάλο διάστημα».

«Ακόμη μιλάμε και μιλάμε και μιλάμε» με τον πατέρα με την «ελπίδα να καταλήξουμε σε μια ειρηνική λύση».

Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει ότι το περιστατικό συνδέεται με «διαμάχη για την επιμέλεια ενός παιδιού» και ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται στα τουρκικά.

Νωρίτερα, η σύζυγος του οδηγού του αυτοκινήτου είχε ενημερώσει την αστυνομία για την απαγωγή του παιδιού, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

