Η Ρωσία κήρυξε την Τρίτη την πρωθυπουργό της Εσθονίας, Κάγια Κάλας «καταζητούμενη».

Ειδικότερα, ο ιστότοπος του υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας συμπεριέλαβε την Κάλας στη λίστα ως «καταζητούμενων βάσει του ποινικού κώδικα».

Στην ίδια λίστα προστέθηκαν επίσης ο υφυπουργός της Εσθονίας Taimar Peterkop και ο υπουργός Πολιτισμού της Λιθουανίας Simonas Kairys.

Ποιες είναι οι κατηγορίες

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε αργότερα ότι η Κάλας και οι βουλευτές της Βαλτικής έχουν τεθεί στη λίστα καταζητούμενων για εχθρικές ενέργειες κατά της Ρωσίας και για «βεβήλωση της ιστορικής μνήμης».

«Πρόκειται για ανθρώπους που πραγματοποιούν εχθρικές ενέργειες κατά της ιστορικής μνήμης και της χώρας μας», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Πηγή ρωσικής ασφάλειας, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι οι τρεις διώκονται για «καταστροφή μνημείων σοβιετικών στρατιωτών» στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Κάλας συγκαταλέγεται στους ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Υπήρξε μια από τις ισχυρότερες φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ υπέρ της παροχής περισσότερων όπλων στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.