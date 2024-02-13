Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας προειδοποίησε σήμερα κατά μιας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, που αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο για περισσότερους από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, και ζήτησε «βιώσιμη εκεχειρία».

«Επαναλαμβάνω μετ’ επιτάσεως την προειδοποίησή μου κατά μιας χερσαίας επιχείρησης στη Ράφα. Δεν υπάρχει πλέον ασφαλές μέρος στη Γάζα», έγραψε ο Έσπεν Μπαρθ Έιντε στο Χ.

«Μια στρατιωτική επιχείρηση θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική κατάσταση και θα καταστήσει την παροχή ανθρωπιστικής υποστήριξης ουσιαστικά αδύνατη», πρόσθεσε. «Έχουμε ανάγκη βιώσιμη εκεχειρία τώρα».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε πρόσφατα από τον στρατό του να προετοιμάσει επίθεση εναντίον της Ράφα, όπου στοιβάζονται 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της Γάζας.

Χθες Δευτέρα επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να διατηρήσει «τη στρατιωτική πίεση μέχρι την ολοκληρωτική νίκη» επί της Χαμάς, της οποίας η Ράφα αποτελεί «το τελευταίο προπύργιο», ώστε να απελευθερωθούν «όλοι οι όμηροι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

