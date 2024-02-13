Χιλιάδες πρόβατα και βοοειδή, που για σχεδόν έναν μήνα έμεναν εγκλωβισμένα σε πλοίο ανοικτά των δυτικών ακτων της Αυστραλίας, ξεκίνησαν να αποβιβάζονται στο ίδιο λιμάνι της Αυστραλίας από το οποίο αναχώρησαν πριν από σχεδόν έξι εβδομάδες, ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ το αυστραλιανό υπουργείο Γεωργίας.

«Όλα τα ζώα από το πλοίο MV Bahijah αποβιβάζονται από την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και μεταφέρονται με φορτηγά από το λιμάνι του Φριμάντλ στις κατάλληλες εγκαταστάσεις στη Δυτική Αυστραλία», ανέφερε το υπουργείο Γεωργίας.

After weeks in limbo on board a live export ship dozens of sheep are now being offloaded from the MV Bahijah at Fremantle Port. #9News pic.twitter.com/8txukQrEY3 — 9News Perth (@9NewsPerth) February 12, 2024

Η αποβίβαση των ζώων θα χρειαστεί πολλές μέρες και τα ζώα θα τεθούν σε καραντίνα με βάση τους κανονισμούς βιοασφάλειας που ισχύουν στην Αυστραλία, ενώ ο εξαγωγέας, η ισραηλινή εταιρεία Bassem Dabbah, ιδιοκτήτρια των ζώων, εξετάζει τις επιλογές της.

Τέσσερα βοοειδή και 60 πρόβατα πέθαναν από τότε που απέπλευσε το πλοίο, ανακοίνωσε το υπουργείο προσθέτοντας ότι αυτό είναι κάτω από τα ανακοινώσιμα επίπεδα θνησιμότητας.

MV BAHIJAH has docked, 16,000+ animals may finally be unloaded. We signed Open Letter along with key groups. Please act now: 1) Email livestockexp@aff.gov.au to ask them not to re-export MV BAHIJAH animals. 2) Sign petition #LegislateTheDate pic.twitter.com/3poA4nYcD1 — HSI Australia (@hsiaustralia) February 12, 2024

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με την Bassem Dabbah, ενώ η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, η Korkyra Shipping, δεν απάντησε σε αιτήματα να σχολιάσει.

Τα περισσότερα ζώα πιθανόν να επανεξαχθούν έπειτα από μια μικρή περίοδο, δήλωσε ο Τζέοφ Πίρσον της αγροτικής ένωσης WAFarmers.

Η απίστευτη περιπέτεια των ζώων εν πλω

Το πλοίο MV Bahijah απέπλευσε από το Φριμάντλ της Δυτικής Αυστραλίας στις 5 Ιανουαρίου με προορισμό το Ισραήλ μεταφέροντας 14.000 πρόβατα και 2.000 βοοειδή, αλλά άλλαξε πορεία εξαιτίας της απειλής από τους Χούθι της Υεμένης και στη συνέχεια κλήθηκε από την αυστραλιανή κυβέρνηση να επιστρέψει απ΄όπου αναχώρησε.

Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων καθώς και κάποιοι πολιτικοί έχουν χαρακτηρίσει σκληρή την μεταχείριση των ζώων μέσα στο πλοίο, αλλά η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα ζώα είναι σε καλή κατάσταση.

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα του εξαγωγέα των ζώων να τα μεταφέρει στο Ισραήλ κάνοντας τον διάπλου της Αφρικής, ένα ταξίδι που θα διαρκούσε σχεδόν πέντε εβδομάδες και θα παρέτεινε την παραμονή τους στο πλοίο για πάνω από δύο μήνες.

Η Αυστραλία εξήγαγε περισσότερα από μισό εκατομμύριο ζώντα πρόβατα και μισό εκατομμύριο ζώντα βοοειδή τον περασμένο χρόνο.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση των Εργατικών έχει δεσμευτεί να καταστήσει παράνομη την εξαγωγή ζώντων προβάτων, αλλά αντιμετωπίζει την έντονη αντίδραση των αγροτικών ενώσεων που υποστηρίζουν ότι αυτό θα προκαλέσει ανεργία και θα καταστρέψει τις γεωργικές κοινότητες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.