To πρώτο μήνυμα του Βασιλιά Καρόλου μετά την διάγνωση με καρκίνο

Την πρώτη του δημόσια ανακοίνωση μετά τη διάγνωση του με καρκίνο έκανε ο βασιλιάς Κάρολος την Τετάρτη το βράδυ.

Παρά την προσωπική του πάλη με την ασθένεια, ο βασιλιάς βρήκε το χρόνο να εκδώσει ανακοίνωση για την 50η επέτειο από την ανεξαρτησία της Γρενάδας, πρώην βρετανικής αποικίας.

Στη δήλωσή του, ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε τη λύπη του που δεν μπορεί να παραβρεθεί από κοντά στις εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί της Καραϊβικής και ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό.

Επιπλέον, έκανε ειδική μνεία στο εθνικό πιάτο της χώρας, το «Όιλ Ντάουν», εκφράζοντας την επιθυμία του να το απολαύσει μαζί με τους πολίτες της Γρενάδας: "Μπορώ μόνο να πω πόσο λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας προσωπικά για να γιορτάσω αυτό το σημαντικό ορόσημο και να απολαύσω λίγο Oil Down μαζί σας!"

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.