Νέα χτυπήματα από τις ΗΠΑ σε πυραυλικές θέσεις των Χούθι

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν πολλαπλά πλήγματα εναντίον πυραυλικών συστημάτων των Χούθι καθώς εκείνοι ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν επιθέσεις που απειλούσαν το αμερικανικό ναυτικό και τα εμπορικά πλοία, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αργά την Τετάρτη, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom) «πραγματοποίησαν επιδρομές ως άμυνα εναντίον θέσεων πυραύλων των Χούθι που ήταν έτοιμοι να εκτοξευτούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε η Centcom σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Αργότερα το ίδιο βράδυ οι δυνάμεις της CENTCOM «πραγματοποίησαν ένα δεύτερο χτύπημα εναντίον ενός κινητού πυραύλου κρουζ των Χούθι που ήταν έτοιμος να εκτοξευτεί».

Η Centcom είπε ότι εντόπισε τους πυραύλους σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι και διαπίστωσε ότι «αποτελούσαν άμεση απειλή για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και τα εμπορικά πλοία στην περιοχή».

Feb. 7 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen



On Feb. 7, at approximately 9:00 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted self-defense strikes against two Houthi mobile anti-ship cruise missiles prepared to launch against ships in the Red Sea.… pic.twitter.com/7ERk9DvWRN — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 8, 2024

Τα πλήγματα «θα προστατεύσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και θα καταστήσουν τα διεθνή ύδατα ασφαλέστερα και πιο ασφαλή για το Ναυτικό των ΗΠΑ και τα εμπορικά πλοία», ανέφερε.

Την Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων των Χούθι μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έπληξαν στόχους στην επαρχία Χοντέιντα της Υεμένης.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Υεμένη, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού της Χοντέιντα, έχουν βάλει στόχο τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.