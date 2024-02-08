Συνεχίζεται η αναζήτηση του δράστη της επίθεσης με χημικό υγρό στο Λονδίνο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Δύο διευθύνσεις στο Νιούκαστλ ερεύνησαν οι βρετανικές αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιχείρησης εντοπισμού του 35χρονου Αμπντούλ Ιζέντι, του δράστη της επίθεσης με καυστικό χημικό υγρό σε βάρος μιας 31χρονος γυναίκας και των δύο μικρών κοριτσιών της στο νότιο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα.

Μία από τις διευθύνσεις ήταν ο χώρος εργασίας του καταζητούμενου, ο οποίος ζει στο Νιούκαστλ.

Σε νεότερη ενημέρωση η αστυνομία είπε πως η μητέρα των δύο κοριτσιών παραμένει νοσηλευόμενη υπό καταστολή και πως δεν είναι αρκετά καλά ώστε να μιλήσει λόγω των «σοβαρών τραυμάτων» της. Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, είναι πολύ πιθανό μεταξύ άλλων προβλημάτων να χάσει την όραση στο δεξί της μάτι.

Τα δύο κορίτσια, τριών και οκτώ ετών, έχουν λάβει εξιτήριο καθώς εν τέλει τα τραύματά τους ήταν ελαφρύτερα από τους αρχικούς φόβους. Το μεγαλύτερο κορίτσι έφερε ελαφριά εγκαύματα από το διαβρωτικό υγρό και το μικρότερο είχε ριχτεί με βία από τον Ιζέντι στην πόρτα του αυτοκινήτου του ή στο οδόστρωμα.

Η αστυνομία έχει επίσης πει πως ο δράστης και το θύμα διατηρούσαν δεσμό, ότι τα παιδιά δεν είναι δικά του και ότι ο χωρισμός τους ίσως ήταν το κίνητρο της αποτρόπαιης επίθεσης.

Ο Ιζέντι έχει επικηρυχθεί με ποσό έως και 20.000 λίρες από τις αρχές, που πιστεύουν ότι κάποιον τον βοηθά να κρύβεται, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για τις κινήσεις του μετά από το βράδυ της επίθεσης. Τον έχουν καλέσει να παραδοθεί, καθώς ίσως το σοβαρό έγκαυμα που και ο ίδιος έχει υποστεί στη δεξιά πλευρά του προσώπου του θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατό του.

Φίλοι του θύματος διοργανώνουν διαδικτυακό έρανο για την οικογένεια, περιγράφοντάς την ως «πρωτίστως μία αφοσιωμένη και στοργική μητέρα - τα παιδιά της είναι η ζωή της... Το μόνο που ήθελε είναι ένα ασφαλές σπίτι για την ίδια και για τα όμορφα, ευγενικά μικρά κορίτσια της».

Ο έρανος είχε συγκεντρώσει μέχρι το πρωί της Πέμπτης 7.000 λίρες για την οικογένεια.

