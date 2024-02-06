Σε σοκ η Βρετανία μετά τη διάγνωση καρκίνου για Κάρολο: Ξεκίνησε ήδη θεραπείες - Επιστρέφει ο Χάρι

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Βρετανία μετά την ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο, με τη διευκρίνιση ότι δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη, χωρίς όμως άλλες λεπτομέρειες.

Ο γεννημένος το 1948 μονάρχης ξεκίνησε τη Δευτέρα κύκλο θεραπειών, για την έκβαση των οποίων εκφράζει αισιοδοξία και ανυπομονεί να επιστρέψει στα καθήκοντά του το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού.

Ο Κάρολος διαδέχθηκε στον βρετανικό θρόνο τη μητέρα του, Ελισάβετ Β', μετά τον θάνατό της τον Σεπτέμβριο του 2022. Παρ' ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αποφεύγουν τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών για θέματα υγείας, ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του.

Τον προηγούμενο μήνα είχε νοσηλευτεί για τρεις ημέρες λόγω επέμβασης για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας διαπιστώθηκε όμως «ένα διαφορετικό ζήτημα ανησυχίας. Οι επακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις εντόπισαν μια μορφή καρκίνου», αναφέρει η ανακοίνωση του παλατιού.

Ο λόγος που ο βρετανός μονάρχης αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του, εξηγείται στην ανακοίνωση, ήταν για να αποτρέψει τη φημολογία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και να ευαισθητοποιήσει παράλληλα τους πολίτες σχετικά με τον καρκίνο.

Στη Βρετανία ο Χάρι

Στη Βρετανία αναμένεται να μεταβεί τις επόμενες ημέρες ο πρίγκιπας Χάρι, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, μεταδίδει το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA που επικαλείται πηγή από το περιβάλλον του δούκα του Σάσεξ. Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ έχουν μετακομίσει στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπου ζουν με τα δύο παιδιά τους.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον βασιλιά Κάρολο. «Δεν έχω αμφιβολία ότι θα επιστρέψει δυνατός πολύ σύντομα και γνωρίζω πως όλη η χώρα του στέλνει ευχές» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν έκρυψε την ανησυχία του μόλις ενημερώθηκε για την περιπέτεια της υγείας του βρετανού μονάρχη και είπε σε δημοσιογράφους πως θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του. Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι «είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, τον οποίο γνώρισα καλά στη διάρκεια της προεδρίας μου. Προσευχόμαστε όλοι να έχει ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε χθες, Δευτέρα, το βράδυ «τους φιλικούς χαιρετισμούς» του στον βασιλιά Κάρολο Γ' και του ευχήθηκε στα αγγλικά «ταχεία ανάρρωση», με μήνυμά του το οποίο δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στο βρετανικό λαό» πρόσθεσε ο Μακρόν, ενώνοντας τις ευχές του για ανάρρωση με εκείνες απ' όλο τον κόσμο που ακολούθησαν την ανακοίνωση για την ασθένεια του βασιλιά.

