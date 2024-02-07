Τηλεφωνικώς η ακρόαση του Σούνακ από τον Κάρολο αυτή την εβδομάδα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τηλεφωνικώς θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία η τακτική επικοινωνία του βασιλιά Καρόλου με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Συνήθως ο μονάρχης παραχωρεί ακρόαση στον εκάστοτε πρωθυπουργό με φυσική παρουσία στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ώστε να συζητήσουν τα τρέχοντα κρατικά ζητήματα.

Ωστόσο, μετά από τη διάγνωση για καρκίνο ο Κάρολος έχει μεταβεί στο Σάντριγχαμ, που αναμένεται να αποτελέσει τη βάση του για το επόμενο διάστημα, με ταξίδια στο Λονδίνο για να υποβάλλεται στη θεραπεία που άρχισε τη Δευτέρα.

Αμέσως πριν την αναχώρηση του βασιλικού ζεύγους για το βασιλικό κτήμα στο Νόρφολκ το απόγευμα της Τρίτης, ο Κάρολος είχε συνάντηση 45 λεπτών με τον γιο του πρίγκιπα Χάρι που έσπευσε στο Λονδίνο από το Λος Άντζελες.

Ο Χάρι φέρεται να διανυκτέρευσε σε ξενοδοχείο. Δεν είναι γνωστό πόσο θα μείνει στη Βρετανία, αλλά κατά τη διάρκεια της παραμονής του «δεν υπάρχουν σχέδια» για συνάντηση με τον αδερφό του Γουίλιαμ.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας επέστρεψε σε δημόσια καθήκοντα το πρωί για πρώτη φορά εδώ και τρεισήμισι εβδομάδες, κατά τις οποίες συμπαραστέκεται στην ασθενούσα πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ.

Στο Κάστρο του Ουίνδσορ απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε περίπου 50 πολίτες για την προσφορά τους στους τομείς τους.

Το βράδυ θα παραστεί σε φιλανθρωπικό γκαλά και έρανο για την υπηρεσία νοσηλευτικών ελικοπτέρων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα αναφερθεί στο πρόβλημα υγείας του πατέρα του, ευχαριστώντας όσους έχουν στείλει ευχές τους για ταχεία και πλήρη ανάρρωση του βασιλιά.

Την ίδια ώρα, ο οργανισμός Cancer UK ανακοίνωσε πως οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο για προβλήματα, εξετάσεις και πρόληψη καρκίνου στη Βρετανία έχουν αυξηθεί κατά 40% μετά από την ανακοίνωση για τη διάγνωση του Καρόλου.

