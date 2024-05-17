MY MAN CAN! με τον Φάνη Λαμπρόπουλο - Πρεμιέρα το Σάββατο 18 Μαΐου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

MY MAN CAN!

Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο

Το «MY MAN CAN!», το πιο fun game show ζευγαριών, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Μαΐου στις 21.00, με τον ετοιμόλογο, απολαυστικό και πάντα ανατρεπτικό Φάνη Λαμπρόπουλο.

Ο Λάμπρος και η Στέλλα, ο Νικόλας και η Μαρία, ο Δημήτρης και η Παναγιώτα, ο Βασίλης και η Μαρία είναι τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια που μπαίνουν στο... μικροσκόπιο για να αποδείξουν ότι γνωρίζουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον, περνώντας μέσα από τις πιο ευφάνταστες «πίστες».

●Για ποιο λόγο οι άντρες μεταμφιέζονται σε... Superman;

●Πόσα μπαλόνια θα σπάσουν πηδώντας από μία ειδική κατασκευή;

●Πόσες λέξεις θα βρουν τα κορίτσια ακούγοντας δυνατή μουσική;

●Γιατί οι άντρες φορούν 12ποντες γόβες;

●Ποιο ζευγάρι θα περάσει τα περισσότερα ποτήρια μέσα από μία διαχωριστική γραμμή;

Τα Σαββατόβραδα μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

Δείτε το τρέιλερ

«MY MAN CAN!»

Σάββατο 18 Μαΐου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ



Δηλώστε συμμετοχή: https://mymancan.skaitv.gr/

#MyManCanGR

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.