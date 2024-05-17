του Γιάννη Ανυφαντή

Την πεποίθησή του ότι η τουρκική πλευρά θα επαναξιολογήσει τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί, μετά και την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.

«Εκτιμώ ότι με βάση την επίσκεψη αυτή θα υπάρξει επαναξιολόγηση εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης» υπογράμμισε ο υπουργός, τονίζοντας πως η Αθήνα έχει προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα βήματα:

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να αναδείξει διεθνώς τον μουσειακό χαρακτήρα της Mονής της Xώρας, να μου επιτρέψετε να πω το πόσο ωφέλιμο ήταν που βρεθήκαμε στην Άγκυρα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε με έμφαση το ζήτημα ενώπιον της τουρκικής αντιπροσωπείας και του προέδρου Ερντογάν και ζήτησε η λειτουργία της Μονής της Χώρας να παραμείνει μουσειακή στον χαρακτηρισμό της και να καταστεί εκ νέου κτήμα της ανθρωπότητας».

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η Μονή της Χώρας συνιστά ένα οικουμενικό πολιτιστικό αγαθό που πρέπει να παραμείνει ως τέτοιο, υπενθυμίζοντας πως η απόφαση για μετατροπής της σε τζαμί έχει ληφθεί από το 2020 και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα.

«Η ελληνική κυβέρνηση δεν εθελοτυφλεί, γνωρίζουμε τις δυσκολίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά με σύνεση και υπευθυνότητα διασφαλίζουμε ένα ήρεμο κλίμα στις σχέσεις μας», τόνισε ο ίδιος, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως:

«Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι εξωτερική πολιτική αρχών. Δεν ετεροκαθορίζεται είναι μία πολιτική αυστηρή, συνετή, υπεύθυνη και ακέραια».

Ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις με τη Βόρεια Μακεδονία, επανέλαβε ότι η Αθήνα αντέδρασε με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, με την ελληνική εξωτερική πολιτική να καταφέρνει να διεθνοποιήσει το ζήτημα.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, παρ' ότι έχει τεράστια προβλήματα, αποτελεί διεθνές δίκαιο που οφείλουν όλοι να σέβονται, ενώ διέψευσε δημοσιεύματα περί συμμετοχής του στην σύνταξη της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς τα «επαίσχυντα» και «ντροπιαστικά»:

«Είναι απλά χυδαιότητες που εκπορεύονται από έναν μισαλλόδοξο εθνικισμό. Εγώ όχι μόνο δεν είχα καμία συμμετοχή στην σύνταξη, για τον απλούστατο λόγο ότι διαφωνώ θεμελιωδώς με τη Συμφωνία που αποτελεί ένα νομικό κείμενο με τεράστια προβλήματα τα οποία αποκαλύπτονται συν τω χρόνω».

