Η Cardi B μίλησε για τον επταετή γάμο της με τον σύζυγό της, Offset, μετά τον χωρισμό τους για ένα σύντομο χρονικό διάστημα τον Δεκέμβριο του 2023. Η διάσημη καλλιτέχνιδα έδωσε συνέντευξη και φωτογραφήθηκε για το τεύχος Ιουνίου του περιοδικού «Rolling Stone».

Η 31χρονη ράπερ σε ένα Instagram Live τον Δεκέμβριο είχε δηλώσει μόνη, αλλά αυτή η κατάσταση…μοναξιάς δεν κράτησε πολύ. Η μητέρα δύο παιδιών, η οποία έκτοτε έχει βγει πολλές φορές ραντεβού με τον σύζυγό της, αναφέρθηκε στο πώς ένιωσε όταν τον είδε για πρώτη φορά.

«Όταν γνώρισα τον Offset, ήταν σούπερ πλούσιος και μόλις είχα βάλει τα πρώτα μου 200.000 δολάρια στην τράπεζα», θυμήθηκε. «Ποτέ δεν με έκανε να νιώσω ότι ήμουν μικρή γι' αυτόν. Στην πραγματικότητα μου έλεγε πάντα: "Είσαι μια σούπερ σταρ, κοίτα"».

Η υποστήριξή του ήταν μια ανάσα φρέσκου αέρα, σε σύγκριση με έναν προηγούμενο σύντροφο, ο οποίος, όπως είπε, την έκανε να αισθάνεται πολύ δυνατά, απένταρη και αδύνατη. «Μόλις τον έκοψα και σταμάτησα να νοιάζομαι για το τι πίστευε για μένα, άρχισα να κάνω βίντεο στο Instagram. Έτσι έγινα διάσημη», ανέφερε η ράπερ.

Ενώ συζητούσε για τις προκλήσεις στον γάμο της, η ερμηνεύτρια παραδέχτηκε ότι και οι δύο είχαν τις δικές τους αδυναμίες. «Έχουμε τα δικά μας κακά πράγματα», τόνισε. «Είμαστε από δύο διαφορετικούς κόσμους. Μερικές φορές δεν μπορώ να είμαι... όχι ότι δεν μπορώ να είμαι σύζυγος. Απλώς, η καριέρα μου παίρνει τη ζωή μου. Καταλαβαίνετε τι λέω; Η καριέρα μου έρχεται πρώτη και μετά έρχονται τα παιδιά μου. Και μερικές φορές δεν συνειδητοποιώ ότι βάζω τόσα πολλά πράγματα πάνω από τη σχέση μου», αποκάλυψε η Cardi B.

Παρόλα αυτά, η ερμηνεύτρια λέει ότι δεν «θέλει να μεγαλώσει». «Θυμάμαι πέρυσι, όταν περνούσαμε τις δύσκολες στιγμές μας και μας είπαν, "Βγάλτε το άλμπουμ σας. Είστε υπερβολικά αγχωμένοι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε διακοπές; Κι εγώ έλεγα, "Δεν έχω χρόνο να πάω διακοπές, γιατί αυτό προέχει". Αυτό έρχεται πρώτο και τα παιδιά μου έρχονται δεύτερα. Μετά έρχονται τα μικρά πράγματα που πρέπει να φροντίσω. Μερικές φορές νιώθω ότι μάλλον βάζω τη σχέση μου τελευταία».

Όσο για το πώς χαλαρώνει, η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι της αρέσει να περνάει τον ελεύθερο χρόνο της στο σπίτι.

«Όταν ήμουν μακριά από τα social media και κανείς δεν ήξερε τι έκανα, ήμουν πολύ ήρεμη. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην κάνω αναρτήσεις ή να μην δουλέψω ξανά λόγω ηρεμίας. Δεν θέλω ποτέ η κόρη μου ή ο γιος μου να εγκαταλείψουν κάτι, επειδή δεν αντέχουν την πίεση του τι λένε οι άνθρωποι γι' αυτούς. Πρέπει να δώσω αυτό το παράδειγμα», πρόσθεσε η ίδια, επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να αισθάνεται την ανάγκη να αποδείξει κάτι στα παιδιά της και στους haters. Η Cardi και ο Offset έχουν δύο παιδιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.