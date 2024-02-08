ΟΗΕ: Προτρέπει τη Ρωσία να θέσει τέλος στη μεταφορά παιδιών διά της βίας από την Ουκρανία

Η Επιτροπή δικαιωμάτων του παιδιού του ΟΗΕ προέτρεψε σήμερα την Ρωσία να θέσει τέλος στη μεταφορά παιδιών διά της βίας από τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και να τα στείλει πίσω στις οικογένειες τους.

Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι 20.000 παιδιά έχουν απαχθεί από την Ουκρανία και μεταφερθεί στην Ρωσία χωρίς την συναίνεση των οικογενειών ή των κηδεμόνων και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) έχει αποφασίσει την σύλληψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγορώντας για παράνομο εκτοπισμό, μια κατηγορία την οποία το Κρεμλίνο αρνείται.

Σε έκθεση της για την Ρωσία, η επιτροπή του ΟΗΕ αναφέρει ότι η Μόσχα πρέπει να δώσει πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των παιδιών που έχουν εκτοπισθεί από την Ουκρανία και την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται ώστε να ταυτοποιηθούν και να σταλούν πίσω.

Η Μόσχα η οποία ξεκίνησε μια ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχει απορρίψει τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι προτεραιότητα της ήταν να προστατέψει τα ευάλωτα παιδιά από την ζώνη του πολέμου.

Η επιτροπή του ΟΗΕ αναφέρει επίσης ότι η Ρωσία πρέπει να διασφαλίσει ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να χάσει την ουκρανική του εθνικότητα και ότι η ταυτότητα τους, το όνομα και οι οικογενειακές σχέσεις πρέπει να προστατευθούν.

Το ΔΠΔ είχε εκδώσει τον περασμένο Μάρτιο ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν και την Μαρία Λβόβα –Μπελόβα, την επίτροπο της Ρωσίας για τα δικαιώματα των παιδιών, με τις κατηγορίες του παράνομου εκτοπισμού παιδιών από την Ουκρανία.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας του ΔΠΔ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει «τουλάχιστον εκατοντάδες» παιδιά από ορφανοτροφεία και ιδρύματα στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας και ότι πολλά έχουν δοθεί για υιοθεσία.

Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει τις κατηγορίες του ΔΠΔ ως «εξωφρενικές και απαράδεκτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

