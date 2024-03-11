Τη δέσμευσή του ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί την Κοινοπολιτεία «στο μέτρο των δυνατοτήτων μου», αναμένεται να πει ο βασιλιάς Κάρολος στην πρώτη του σημαντική ομιλία του μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο και και την έναρξη των θεραπειών επισημαίνοντας ότι η πίστη του στις δυνατότητές της «παραμένει τόσο σίγουρη και ισχυρή όσο ποτέ».

Παράλληλα, αναμένεται να επισημάνει ότι έχει «συγκινηθεί βαθύτατα» από τις «υπέροχα ευγενικές και στοχαστικές καλές ευχές» που έστειλε το κοινό.

Το μήνυμα αυτό θα περιλαμβάνεται στο μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας και θα μεταδοθεί στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ ενώπιον 2.000 ατόμων που θα δώσουν το «παρών» στην εκδήλωση - ανάμεσά τους η βασίλισσα Καμίλα και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Ο Βασιλιάς, ο οποίος μαγνητοσκόπησε το μήνυμα αυτό στο Κάστρο του Ουίνδσορ τον περασμένο μήνα, θα αναφερθεί στο θέμα της «ανθεκτικότητας», για να πει ότι η Κοινοπολιτεία πρέπει να «βρει τρόπους θεραπείας» και «να επιδιώξει λύσεις» στις «ανισότητες και αδικίες που εξακολουθούν να έχουν απήχηση αυτή τη μέρα».

«Έχοντας γιορτάσει πρόσφατα τα εβδομήντα πέμπτα γενέθλιά μου, ζεσταίνει την καρδιά μου να σκέφτομαι τον τρόπο με τον οποίο η Κοινοπολιτεία υπήρξε σταθερή σε όλη μου τη ζωή – μια πολύτιμη πηγή δύναμη, έμπνευση και περηφάνια. Τις τελευταίες εβδομάδες, με συγκίνησαν βαθύτατα οι υπέροχες ευγενικές και στοχαστικές ευχές σας για την υγεία μου και, σε αντάλλαγμα, μπορώ μόνο να συνεχίσω να σας υπηρετώ, στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου, σε όλη την Κοινοπολιτεία. Η πίστη μου στις κοινές μας προσπάθειες και τις δυνατότητες των ανθρώπων μας παραμένει τόσο σίγουρη και ισχυρή όσο ποτέ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε ολόκληρη την Κοινοπολιτεία καθώς, μαζί, συνεχίζουμε αυτό το ζωτικής σημασίας ταξίδι» αναμένεται να πει ο βασιλιάς Κάρολος στο μήνυμά του σύμφωνα με την Telegraph.

Ο Βασιλιάς συνεχίζει επί του παρόντος τα κρατικά του καθήκοντα από το σπίτι ενώ λαμβάνει θεραπεία για τον καρκίνο.

Η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένου του Πρίγκιπα της Ουαλίας, θα παραστεί αυτοπροσώπως στη λειτουργία του Αβαείου του Γουέστμινστερ.Αντίθετα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας παραμένει στο σπίτι και αναρρώνει από την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.