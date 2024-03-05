Ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα παραστεί στις εκδηλώσεις της επόμενης εβδομάδας για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας, έγινε σήμερα γνωστό από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, με τη σύζυγό του βασίλισσα Καμίλα να αντικαθιστά τον μονάρχη, καθώς εκείνος συνεχίζει τις θεραπείες του για τον καρκίνο.

Ο Κάρολος, ηλικίας 75 ετών, αναγκάστηκε να απόσχει από τις δημόσιες υποχρεώσεις του, αφότου ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα ότι διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου, που δεν έχει διευκρινιστεί, λιγότερο από 18 μήνες μετά την ενθρόνισή του.

Ως αποτέλεσμα, ο βασιλιάς, που είναι επικεφαλής της Κοινοπολιτείας των 56 χωρών που προέκυψαν από τη βρετανική αυτοκρατορία, δεν θα μπορέσει να παραστεί στην ετήσια τελετή στο Αβαείο του Ουέστμινστερ τη Δευτέρα και στη δεξίωση που θα ακολουθήσει.

Η Καμίλα θα είναι επικεφαλής της ομάδας των ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας που θα παραστούν, μεταξύ άλλων ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ, όχι όμως και η σύζυγός του Κέιτ, η οποία απέχει επίσης από τη δημόσια ζωή, αφότου υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα για μια πάθηση που δεν σχετίζεται με καρκίνο.

Την ώρα που ο Κάρολος συνεχίζει τα επίσημα καθήκοντά του σε επίπεδο αρχηγού κράτους και ο φακός τον κατέγραψε σήμερα κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ μία ημέρα προτού παρουσιάσει τον προϋπολογισμό στο βρετανικό κοινοβούλιο, δεν είναι σαφές πότε θα επιστρέψει στον συνηθισμένο δημόσιο ρόλο του.

Η απουσία τόσο του βασιλιά όσο και της Κέιτ, την ώρα που ο Ουίλιαμ δεν παρέστη σε μια υποχρέωση την περασμένη εβδομάδα λόγω ενός «προσωπικού θέματος» που δεν διευκρινίστηκε, οδήγησε σε σωρεία εικασιών και θεωριών συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας σπανίως δίνουν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες από ιατρικές καταστάσεις, θεωρώντας τις ως καθαρά προσωπικά ζητήματα, ωστόσο η πολιτική της σιωπής απέναντι στις φήμες δέχεται πιέσεις.

Το γραφείο της Κέιτ έχει αναφέρει ότι θα δημοσιεύει μονάχα «σημαντικές» ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας της και ότι εκείνη δεν αναμένεται να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά της παρά μόνο μετά το Πάσχα.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας έκανε σήμερα γνωστό ότι θα παραστεί σε μια ετήσια στρατιωτική παρέλαση τον Ιούνιο. Εντούτοις, το Παλάτι του Κένσινγκτον είναι υπεύθυνο για να επιβεβαιώσει την παρουσία της σε μελλοντικές εκδηλώσεις και δεν το έχει προς το παρόν κάνει.

Χθες, ο αμερικανικός ιστότοπος με ειδήσεις για διασημότητες TMZ δημοσίευσε μία φωτογραφία, που όπως έγραψε είναι το πρώτο στιγμιότυπο της πριγκίπισσας της Ουαλίας μετά την επέμβασή της τον Ιανουάριο. Στη φωτογραφία η Κέιτ διακρίνεται να κάθεται στη θέση του συνοδηγού ενός οχήματος που οδηγεί η μητέρα της κοντά στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

