Τουλάχιστον 13 επιβάτες πτήσης από το Σίδνεϊ χρειάστηκε να διακομισθούν στο νοσοκομείο, έπειτα από αναταράξεις στο αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη Χιλή μέσω Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, ανακοίνωσε σήμερα υπηρεσία σωστικών συνεργείων της Νέας Ζηλανδίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στη νεοζηλανδική εφημερίδα New Zealand Herald της LATAM Airlines, η οποία έχει την έδρα της στη Χιλή, «τεχνικό πρόβλημα» προκάλεσε μια «ισχυρή κίνηση» κατά τη διάρκεια πτήσης αεροπλάνου της από το Σίδνεϊ στο Όκλαντ.

«Οι διασώστες των ασθενοφόρων αξιολόγησαν την κατάσταση 50 τραυματιών, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες», δήλωσε ο Τζέραρντ Κάμπελ της νεοζηλανδικής υπηρεσίας Ασθενοφόρων Σεντ Τζον, ο οποίος διευκρίνισε ότι 13 άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομειο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή, τα σωστικά συνεργεία ειδοποιήθηκαν γύρω στις 16:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδος) για να σπεύσουν στο αεροδρόμιο, όπου εστάλησαν 5 ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης πτήσεων σε πραγματικό χρόνο FlightAware, Boeing 787-9 Dreamliner της νοτιοαμερικανικής αεροπορικής εταιρείας που εκτελούσε την πτήση LA800 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Όκλαντ βάσει προγράμματος σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα).

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε στη Herald ότι υπήρξε "τεχνικό πρόβλημα" στην πτήση που επηρέασε κάποια μέλη του πληρώματος και επιβάτες, αλλά δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Boeing και η LATAM Airlines δεν έχουν μέχρι στιγμής απαντήσει σε ερωτήματα του Reuters σχετικά με τα αίτια και το είδος του περιστατικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

