Ιταλία: Ο συντηρητικός υποψήφιος κερδίζει το κρίσιμο τεστ των περιφερειακών εκλογών στην περιφέρεια Αμπρούτσο

Ο Μάρκο Μαρσίλιο, συντηρητικός υποψήφιος των Αδελφών της Ιταλίας, της Λέγκα και της Φόρτσα Ιτάλια, κατάφερε να επανεκλεγεί περιφερειάρχης της περιφέρειας Αμπρούτσο, στην κεντρική Ιταλία, με το 53,5% των ψήφων. Ο αντίπαλός του Λουτσιάνο Ντ΄Αμίκο, ο οποίος στις χθεσινές εκλογές υποστηρίχθηκε από το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, τα Πέντε Αστέρια και από όλα τα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν ξεπέρασε το 46,5%.

«Τα τελευταία τριάντα χρόνια κανένας περιφερειάρχης δεν είχε καταφέρει να επανεκλεγεί, γράψαμε μια σελίδα ιστορίας και ρίξαμε ένα ακόμη τείχος», δήλωσε ο Μαρσίλιο. Η δε Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπογράμμισε:

«Το ότι οι πολίτες του Αμπρούτσο αποφάσισαν να συνεχίσουν να δείχνουν εμπιστοσύνη στον Μαρσίλιο, αλλά και σε όλη την κεντροδεξιά -η οποία παραμένει δύναμη πλειοψηφίας-, αποτελεί για μας αιτία μεγάλης υπερηφάνειας. Όπως πάντα, θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης αυτής. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να ξαναδώσουμε στο Αμπρούτσο και στην Ιταλία την θέση που τους αξίζει».

Οι συγκεκριμένες τοπικές εκλογές θεωρούνταν κρίσιμο «τεστ», λόγω του ότι διεξήχθησαν τρεις μήνες πριν από τις Ευρωεκλογές και δυο μόλις εβδομάδες μετά την νίκη της κεντροαριστεράς και των Πέντε Αστέρων στις περιφερειακές εκλογές της Σαρδηνίας.

