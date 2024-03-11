Διαδικασίες για να τεθούν σε διαθεσιμότητα πάνω από 4.900 ειδικευόμενοι γιατροί που εγκατέλειψαν τις θέσεις τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μεταρρύθμιση των ιατρικών σπουδών, και συμμετείχαν σε κινητοποίηση που προκάλεσε χάος στα νοσοκομεία της χώρας της Ασίας, ανακοίνωσε σήμερα πως κινεί η νοτιοκορεάτικη κυβέρνηση

Περίπου 12.000 ειδικευόμενοι γιατροί, με άλλα λόγια το 93% του συνόλου, απουσίασαν από τα νοσοκομεία, αψηφώντας τις κυβερνητικές διαταγές να επιστρέψουν στις θέσεις τους.

Το κύμα παραιτήσεων και εγκατάλειψης θέσεων, που άρχισε την 20ή Φεβρουαρίου, προκάλεσε την αναβολή πολλών θεραπειών και χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς το σύστημα των νοσοκομείων της Νότιας Κορέας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους ειδικευόμενους, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να κινητοποιήσει στρατιωτικούς γιατρούς.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα πως άρχισε να στέλνει διοικητικές ειδοποιήσεις στους απεργούς, το πρώτο βήμα για την αναστολή των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος για τρεις μήνες.

«Την (σ.σ. Παρασκευή) 8η Μαρτίου στάλθηκαν σε πάνω από 4.900 ειδικευόμενους γιατρούς», είπε ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Υγείας, ο Τσον Μπιονγκ-ουάνγκ.

Ο ίδιος εξήγησε πως η τρίμηνη αναστολή συνεπάγεται αναβολή για τουλάχιστον έναν χρόνο την απόκτηση από κάθε ενδιαφερόμενο ειδικευόμενο της άδειας άσκησης επαγγέλματος εξειδικευμένου γιατρού.

Υποσχέθηκε πως οι γιατροί που θα επιστρέψουν αμέσως στις θέσεις τους δεν θα υποστούν τιμωρία.

Απαραίτητοι εργαζόμενοι

«Η κυβέρνηση θα λάβει υπόψη της τις περιστάσεις και θα προστατεύσει τους ειδικευόμενους γιατρούς εάν επιστρέψουν στην εργασία τους πριν από το τέλος της διοικητικής διαδικασίας», είπε στον Τύπο.

Δυνάμει της νοτιοκορεατικής νομοθεσίας, οι γιατροί είναι απόλυτα απαραίτητοι εργαζόμενοι, που δεν μπορούν να απεργούν.

Η κυβέρνηση είχε δώσει προθεσμία στους διαμαρτυρόμενους μέχρι την 29η Φεβρουαρίου για να επιστρέψουν στις θέσεις τους και διέταξε να διενεργηθεί έρευνα της αστυνομίας για την κινητοποίηση. Έγινε αστυνομική έφοδος στην έδρα του Ιατρικού Συλλόγου της Κορέας, του συλλογικού φορέα ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση της διαμαρτυρίας, στις αρχές Μαρτίου.

Οι απεργοί διαμαρτύρονται εναντίον σχεδίου που προβλέπει να αυξηθεί κατά 65% ο αριθμός των εισαγωγών στις σχολές ιατρικής από την επόμενη χρονιά, σε περίπου 2.000 τον χρόνο. Μέτρο που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει απόλυτα απαραίτητο για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ιατρικού προσωπικού και η γήρανση του πληθυσμού της Νότιας Κορέας.

Οι γιατροί από την πλευρά τους εναντιώνονται σθεναρά στο μέτρο αυτό, εκτιμώντας πως η εισαγωγή περισσότερων φοιτητών στις σχολές ιατρικής θα οδηγήσει σε πτώση του επιπέδου των μελλοντικών επαγγελματιών και της ποιότητας της περίθαλψης.

Οι υποστηρικτές της μεταρρύθμισης απεναντίας τους κατηγορούν πως αυτό για το οποίο ανησυχούν στην πραγματικότητα είναι η δυνητική μείωση των εσόδων τους και της κοινωνικής θέσης τους αν αυξηθεί ο ανταγωνισμός.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του νοτιοκορεατικού ινστιτούτου Γκάλοπ, πάνω από 75% των πολιτών που ερωτήθηκαν σχετικά τάσσονται υπέρ της μεταρρύθμισης, σε μια χώρα όπου η πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι συχνά δύσκολη στην επαρχία.

«Η κυβέρνηση δεν θα αποκηρύξει τον διάλογο», είπε ο κ. Τσον, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας. «Η κυβέρνηση θα σεβαστεί και θα ακούσει τις απόψεις της ιατρικής κοινότητας» για τη μεταρρύθμιση, διαβεβαίωσε.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα με σκοπό τη βελτίωση των μισθών και των συνθηκών εργασίας των ειδικευόμενων, καθώς και τη μείωση της περιόδου συνεχούς εργασίας στις 36 ώρες το μέγιστο, έναν από τους κύριους λόγους της δυσαρέσκειάς τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

