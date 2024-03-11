Χθες Κυριακή, ημέρα της Μητέρας στην Βρετανία, το παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε στην δημοσιότητα την πρώτη επίσημη φωτογραφία της πριγκίπισσας Κέιτ Μίντλετον, η οποία απεικονίζεται χαμογελαστή, καθισμένη σε μια καρέκλα στον κήπο περιστοιχισμένη από τα τρία παιδιά της, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις.

Η φωτογραφία έκανε φυσικά τον γύρο του κόσμου καθώς ήταν πρώτη επίσημη φωτογραφία της Κέιτ, την οποία δημοσίευσε η βασιλική οικογένεια μετά τη νοσηλεία της στις 16 Ιανουαρίου για μια επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, η αιτία της οποίας δεν έχει διευκρινιστεί.

Λίγες ώρες αργότερα όμως, μεγάλα διεθνή πρακτορεία άρχισαν να την αποσύρουν και να ζητούν από τους συνδρομητές τους να μην την χρησιμοποιούν καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι πρόκειται για προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας.

Royal fans convinced that Kate Middleton’s ‘new’ post-surgery family pic is fake: ‘Looks like AI’ https://t.co/9TRmdTXaNT pic.twitter.com/L9pdQ53a6x — Page Six (@PageSix) March 11, 2024

Η έρευνα για την φωτογραφία ξεκίνησε από τους χρήστες του Διαδικτύου που παρατήρησαν μια σειρά από «ανωμαλίες» όπως το φερμουάρ στην ζακέτα της πριγκίπισσας δεν φαίνεται να είναι σωστά τοποθετημένο και τα μαλλιά της Σαρλότ στο δεξί της ώμο είναι πολύ πιο κοντά από εκείνα στον αριστερό της.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η πριγκίπισσα δεν φορά στα χέρια της τη βέρα και το μονόπετρό της που μέχρι σήμερα δεν έκανε καμία δημόσια εμφάνιση χωρίς αυτά.

Kate Middleton's Mother's Day Photo Accused of Possibly Being Fake | Click to read more 👇 https://t.co/TqInZxHBBQ — TMZ (@TMZ) March 11, 2024

Ήδη κορυφαία ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως το Reuters, to Associated Press και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αλλά και μεγάλα φωτογραφικά πρακτορεία όπως το Getty ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν τη φωτογραφία.

«Υποχρεωτική απόσυρση. Λόγω θέματος που προέκυψε από τον εκδότη, η φωτογραφία από τον πρίγκιπα της Ουαλίας αποσύρεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Παρακαλώ αφαιρέστε την από παντού» ανέφερε ενδεικτικά το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Πηγή: skai.gr

